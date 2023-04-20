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北市水利處弊案 副工程司方龍乾聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市府工務局水利處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度在標案及開口合約中，包庇承包廠商詠灃公司實際負責人葛震洋，配合不實履約、驗收或浮報工程款。由於方男昨拒絕夜間訊問，台北市調處今天稍早才將他移送北檢，檢察官複訊後已向法院將他聲押禁見。

檢調昨天發動搜索、約談共7人，今天凌晨依貪汙詐取財物、圖利及偽造文書等罪對葛男聲押禁見，方男直屬主管、高灘地機電管理站站長郭耀崇50萬元交保，詠灃員工張春生20萬交保、詠灃員工王齡玉以20萬元交保，其餘人則均請回。

據了解，主嫌方男17年前曾涉入轟動一時的台北市府養工處瀝青弊案遭記過、拔官，他當時擔任養工處的分隊長，多年後獲判無罪又申請復職，如今再捲入弊案。而他復職後主要業務為協助河濱公園水電維護、機電工程設計監造及水門維護、保養等，卻涉嫌與葛震洋簽訂開口合約，包庇協助葛男不實履約、浮報工程款及驗收不實等，檢調因此懷疑他與郭男利用包庇標案收賄。

北市水利處弊案，主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊後，遭聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
北市水利處弊案，主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊後，遭聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

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