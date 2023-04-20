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千元塞吸管...賄選障目新招破功 村長候選人判1年10月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣去年五合一選舉，田尾鄉邱姓村長候選人的「吸管捲千元」賄選新招受到矚目，彰化地方法院審結，依依違反選罷法將判處邱男1年10個月有期徒刑，緩刑4年，罰款10萬元，褫奪公權3年，同案林姓女子代為賄選，依交付賄賂罪判處1年7個月有期徒刑，緩刑3年，罰款6萬元，褫奪公權兩年。可上訴。

判決書指出，邱男為求順利當選，去年11月間開始製作賄選用的喝珍珠奶茶塑膠粗吸管，以千元紙鈔的寬度作為裁剪吸管的長度，捲起千元紙鈔塞入吸管，每支塑膠吸管捲一張，邱男要行賄時取出多少塑膠吸管數量，就可判斷自己拿出多少錢。

邱男拜票時隨身攜帶塞有千元紙鈔的塑膠吸管，伺機向不特定選民行賄，去年11月22日下午約5點，到李男住處拜票時見四下無人，趁機將一支塑膠吸管交給李男，之後遇到選民許男，交付兩支吸管。邱男也透過林女交付鄭女10支吸管尋求支持，鄭女又得知另一名李男家境清寒，便交付1支吸管，以此方式要求李男支持邱男。

法院審酌邱男、李女等人行為難認允洽，因均能坦承犯行，尚知悔悟，態度良好及生活狀況等情形，量處有期徒刑和罰款，罰款均繳公庫，並考量他們一時失慮致罹刑章，經這次偵審程序當知警惕，無再犯之虞，均宣告緩刑。

彰化縣田尾鄉邱姓村長候選人因千元紙鈔塞塑膠粗吸管賄選被查獲判刑，賄選風聲傳開後，他落選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉邱姓村長候選人因千元紙鈔塞塑膠粗吸管賄選被查獲判刑，賄選風聲傳開後，他落選。記者簡慧珍／攝影

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