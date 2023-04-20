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千元塞吸管...賄選障目新招破功 村長候選人判1年10月
彰化縣去年五合一選舉，田尾鄉邱姓村長候選人的「吸管捲千元」賄選新招受到矚目，彰化地方法院審結，依依違反選罷法將判處邱男1年10個月有期徒刑，緩刑4年，罰款10萬元，褫奪公權3年，同案林姓女子代為賄選，依交付賄賂罪判處1年7個月有期徒刑，緩刑3年，罰款6萬元，褫奪公權兩年。可上訴。
判決書指出，邱男為求順利當選，去年11月間開始製作賄選用的喝珍珠奶茶塑膠粗吸管，以千元紙鈔的寬度作為裁剪吸管的長度，捲起千元紙鈔塞入吸管，每支塑膠吸管捲一張，邱男要行賄時取出多少塑膠吸管數量，就可判斷自己拿出多少錢。
邱男拜票時隨身攜帶塞有千元紙鈔的塑膠吸管，伺機向不特定選民行賄，去年11月22日下午約5點，到李男住處拜票時見四下無人，趁機將一支塑膠吸管交給李男，之後遇到選民許男，交付兩支吸管。邱男也透過林女交付鄭女10支吸管尋求支持，鄭女又得知另一名李男家境清寒，便交付1支吸管，以此方式要求李男支持邱男。
法院審酌邱男、李女等人行為難認允洽，因均能坦承犯行，尚知悔悟，態度良好及生活狀況等情形，量處有期徒刑和罰款，罰款均繳公庫，並考量他們一時失慮致罹刑章，經這次偵審程序當知警惕，無再犯之虞，均宣告緩刑。
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