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假檢警詐騙老套還在演 洗衣店老闆仍險些上當
詐騙集團利用假檢警的老套手法，仍然不斷上演；高雄1名洗衣店老闆被詐團以這種「監管」老哏唬得一愣一愣，還去銀行提款準備交出去，幸好行員機警，洗衣店老闆才打住提款。
在高雄市前金區經營洗衣店的黃姓老翁（76歲），昨天下午，到高雄市前金區六合二路高雄銀行前金分行，臨櫃要提領60萬元，行員關切問他用途，黃翁一提要整修店內設備，行員就覺得可疑，擔心老翁受騙，便通知新興警分局前金分駐所員警到場瞭解。
黃翁在員警一再查問下，才說出他上午接獲自稱台北地檢署的檢察官來電，說他名下的金融帳戶涉及詐騙洗錢案，要監管他的帳戶，說他必須提出60萬元供擔保，還說偵查不公開，要老翁遇行員提問用途，就說家裡要整修。
行員和員警對於這種說詞已經耳熟能詳，告知老翁，詐騙集團冒充檢警，已經是1、20年的詐騙手法，他們已經接過不少案例，說明司法機關不可能透過電話要監管民眾帳戶，更不會要求提供保證金，老翁才打住提款。
警方表示，5月5日警政署將舉行「全民防詐藝起發聲」活動，將邀請藝人直播，教民眾認清詐騙手法。
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