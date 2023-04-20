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男欠721件交通罰單與稅費 為圓夢買百萬進口車一口氣繳清罰單
屏東縣獅子鄉有名男子從事綁鐵工，名下有好幾輛汽機車，卻沒有按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費，共達721件，60餘萬元，案件從14年起陸續移送執行署，最後查封透天厝，但男子近期要買百萬名車，將透天厝作為銀行借款擔保，才一口氣將剩下191件案件、21萬元全部清償，一圓買車夢。
法務部行政執行署屏東分署指出，這名義務人的案件從14年前陸續移送分署執行，雖然扣押義務人的存款與造林補助金，但只有執行到數百元，他的汽機車部分老舊，部分已設定高額動擔給車貸公司，並無執行實益，不得已查封他位在枋寮已設定抵押給農漁會透天厝，義務人才趕緊到分署辦理分期繳款。
日前男子突現身帶著21萬元現金找書記官表示，要一次繳清餘款，因為想買一輛上百多萬元的進口車，欲將查封的不動產設定抵押權作為銀行借款擔保，希望分署能塗銷查封，於是將剩下191件案件全部清償，分署也迅速發函通知地政事務所啟封，讓義務人一圓購車夢。
屏東分署表示，車主不繳牌照稅、停車費與通行費等稅費，會再衍生相關罰鍰，交通罰單逾到案時間再繳也會被裁罰較高倍數，故按時繳納可以避免這些原本不必要罰款的產生，得以將工作所得盡量用以早日清償車貸或其他家庭開銷。
屏東分署表示，若義務人有經濟上困難無法一次繳納完畢，可提出相關資料經分署核准後辦理分期，並應按期繳款，否則義務人個人或擔保人財產被分署執行，又會產生手續費及鑑價等程序費用，非常不划算。
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