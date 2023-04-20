快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男欠721件交通罰單與稅費 為圓夢買百萬進口車一口氣繳清罰單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣獅子鄉有名男子從事綁鐵工，名下有好幾輛汽機車，卻沒有按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費，共達721件，60餘萬元，案件從14年起陸續移送執行署，最後查封透天厝，但男子近期要買百萬名車，將透天厝作為銀行借款擔保，才一口氣將剩下191件案件、21萬元全部清償，一圓買車夢。

法務部行政執行署屏東分署指出，這名義務人的案件從14年前陸續移送分署執行，雖然扣押義務人的存款與造林補助金，但只有執行到數百元，他的汽機車部分老舊，部分已設定高額動擔給車貸公司，並無執行實益，不得已查封他位在枋寮已設定抵押給農漁會透天厝，義務人才趕緊到分署辦理分期繳款。

日前男子突現身帶著21萬元現金找書記官表示，要一次繳清餘款，因為想買一輛上百多萬元的進口車，欲將查封的不動產設定抵押權作為銀行借款擔保，希望分署能塗銷查封，於是將剩下191件案件全部清償，分署也迅速發函通知地政事務所啟封，讓義務人一圓購車夢。

屏東分署表示，車主不繳牌照稅、停車費與通行費等稅費，會再衍生相關罰鍰，交通罰單逾到案時間再繳也會被裁罰較高倍數，故按時繳納可以避免這些原本不必要罰款的產生，得以將工作所得盡量用以早日清償車貸或其他家庭開銷。

屏東分署表示，若義務人有經濟上困難無法一次繳納完畢，可提出相關資料經分署核准後辦理分期，並應按期繳款，否則義務人個人或擔保人財產被分署執行，又會產生手續費及鑑價等程序費用，非常不划算。

書記官開單給義務人繳款，圖為示意圖。圖／屏東分署提供
書記官開單給義務人繳款，圖為示意圖。圖／屏東分署提供
屏東縣獅子鄉一名男子滯欠721件交通案件，為塗銷不動產查封帶現金繳清。圖／屏東分署提供
屏東縣獅子鄉一名男子滯欠721件交通案件，為塗銷不動產查封帶現金繳清。圖／屏東分署提供

延伸閱讀

頂樓加蓋連環燒、南市後壁連棟透天厝延燒5戶 1小時撲滅

台南後壁民宅火警延燒多戶 大量濃煙竄

討債新招？南市半夜挖土機突衝社區警方追查

酒駕累犯拒繳19萬元罰款 不動產遭查封家人急繳清

相關新聞

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現...

親耳聽到也不是真的 AI複製人聲詐騙興起

近期 AI 應用發展風生水起，但讓有心人士有機可趁，現在詐騙型態日趨複雜，最新詐騙即是 AI 語音複製詐騙。

被控9次直播時抹黑健身工廠 「館長」挨告4罪全身而退

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告妨害名譽、妨害營業信譽...

男欠721件交通罰單與稅費 為圓夢買百萬進口車一口氣繳清罰單

屏東縣獅子鄉有名男子從事綁鐵工，名下有好幾輛汽機車，卻沒有按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費，共達721件，60餘萬元...

影／權益自己顧 前消保官8萬買床3年見白蟻求償：瑕疵擔保

台東縣前消保官謝清泉2019年8月，向某大家具公司高雄店購床組，近日發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期...

北市水利處弊案 主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊

北市府工務局水利處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度在標案及開口合約中，包庇承包廠商詠灃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦