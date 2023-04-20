快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／權益自己顧 前消保官8萬買床3年見白蟻求償：瑕疵擔保

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導

台東縣前消保官謝清泉2019年8月，向某大家具公司高雄店購床組，近日發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期，然白蟻應屬交貨前即存在瑕疵，向業者及消保官提求償，也提醒消費者，商品保固1年，但瑕疵擔保有5年，切莫忽略自己權益。

台東縣消保官謝景川表示，消費者購買商品，除業者主動提供的維修保固，依法也要對商品負瑕疵擔保責任，本案消費者日前剛做首次申訴，將發文業者，對消費者反應問題妥為處理，若不處理或消費者不接受其處理方案，消費者可二次申訴或提出調解。

謝清泉表示，2019年8月到高雄某家具旗艦店採購價值8萬元樟木床組，前後共採購8組，約半年前發現其中1組床床尾板下方有木屑，原以為有蟑螂、僅噴殺蟲劑，沒想到本月14日發現，該處地面出現許多白蟻卵，才驚覺「這床裡面有白蟻」。

謝清泉說，將該床板拆下、拆開查看，裡面有許多白蟻成蟲及白蟻卵，這不僅會蛀蝕床，也可能影響其他家具，他認為這是商品交付前就存在的內部瑕疵，屬於物的瑕疵擔保，依民法規定瑕疵擔保為5年。

謝清泉指出，向業者反映後回應「已買了幾年、很難認定瑕疵狀況，建議更新、再買新的」，不能接受8萬元買的床只能用3年？更重要的是消費者、業者多數不清楚，保固和瑕疵擔保是不同的。

他說，保固的意思「品質是一定的」，在使用1年內有問題，業者可協助維修更換，但商品在消費者買賣交付前就存在的缺失，「屬於物的瑕疵擔保」，消費者無法從外觀檢視出來，業者依法負5年擔保責任。

謝說，像他的這個案子，白蟻卵若存在床板中，消費者無從檢查，這就非「保固」問題，而且白蟻亦可能造成家中其他家具受損，可要求加害給付、損害賠償。

另有人可能質疑，該商品是不是到家中才遭白蟻侵入，依消保法第7條之1，業者應付舉證責任，說明其商品品質，像是否有做熏蒸、防蟲處理等，這也是保護弱勢消費者，應由製造商和通路商舉證、非消費者舉證。

謝清泉發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期，然白蟻應屬交貨前即存在瑕疵，向業者及消保官提求償。記者卜敏正／攝影
謝清泉發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期，然白蟻應屬交貨前即存在瑕疵，向業者及消保官提求償。記者卜敏正／攝影
謝清泉提醒消費者，一般商品保固1年，但瑕疵擔保有5年，切莫忽略自已權益。記者卜敏正／攝影
謝清泉提醒消費者，一般商品保固1年，但瑕疵擔保有5年，切莫忽略自已權益。記者卜敏正／攝影
謝清泉發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體。記者卜敏正／攝影
謝清泉發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體。記者卜敏正／攝影
保固和瑕疵擔保的不同處。圖／謝清泉提供
保固和瑕疵擔保的不同處。圖／謝清泉提供
謝清泉指出，白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體。記者卜敏正／攝影
謝清泉指出，白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體。記者卜敏正／攝影

延伸閱讀

影／暴雨狂炸 鹿港天后宮廟埕成水池 太歲廳也淹水

台東大學自助餐直逼200元惹議 消保官：消費資訊應公開

疑白蟻惹禍！高雄微笑公園樹倒傷人 巿府將以保險理賠

演唱會門票詐騙頻傳 北市消保官發布消費警訊

相關新聞

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現...

親耳聽到也不是真的 AI複製人聲詐騙興起

近期 AI 應用發展風生水起，但讓有心人士有機可趁，現在詐騙型態日趨複雜，最新詐騙即是 AI 語音複製詐騙。

被控9次直播時抹黑健身工廠 「館長」挨告4罪全身而退

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告妨害名譽、妨害營業信譽...

男欠721件交通罰單與稅費 為圓夢買百萬進口車一口氣繳清罰單

屏東縣獅子鄉有名男子從事綁鐵工，名下有好幾輛汽機車，卻沒有按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費，共達721件，60餘萬元...

影／權益自己顧 前消保官8萬買床3年見白蟻求償：瑕疵擔保

台東縣前消保官謝清泉2019年8月，向某大家具公司高雄店購床組，近日發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期...

北市水利處弊案 主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊

北市府工務局水利處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度在標案及開口合約中，包庇承包廠商詠灃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦