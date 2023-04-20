影／權益自己顧 前消保官8萬買床3年見白蟻求償：瑕疵擔保

台東縣前消保官謝清泉2019年8月，向某大家具公司高雄店購床組，近日發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期，然白蟻應屬交貨前即存在瑕疵，向業者及消保官提求償，也提醒消費者，商品保固1年，但瑕疵擔保有5年，切莫忽略自己權益。

台東縣消保官謝景川表示，消費者購買商品，除業者主動提供的維修保固，依法也要對商品負瑕疵擔保責任，本案消費者日前剛做首次申訴，將發文業者，對消費者反應問題妥為處理，若不處理或消費者不接受其處理方案，消費者可二次申訴或提出調解。

謝清泉表示，2019年8月到高雄某家具旗艦店採購價值8萬元樟木床組，前後共採購8組，約半年前發現其中1組床床尾板下方有木屑，原以為有蟑螂、僅噴殺蟲劑，沒想到本月14日發現，該處地面出現許多白蟻卵，才驚覺「這床裡面有白蟻」。

謝清泉說，將該床板拆下、拆開查看，裡面有許多白蟻成蟲及白蟻卵，這不僅會蛀蝕床，也可能影響其他家具，他認為這是商品交付前就存在的內部瑕疵，屬於物的瑕疵擔保，依民法規定瑕疵擔保為5年。

謝清泉指出，向業者反映後回應「已買了幾年、很難認定瑕疵狀況，建議更新、再買新的」，不能接受8萬元買的床只能用3年？更重要的是消費者、業者多數不清楚，保固和瑕疵擔保是不同的。

他說，保固的意思「品質是一定的」，在使用1年內有問題，業者可協助維修更換，但商品在消費者買賣交付前就存在的缺失，「屬於物的瑕疵擔保」，消費者無法從外觀檢視出來，業者依法負5年擔保責任。

謝說，像他的這個案子，白蟻卵若存在床板中，消費者無從檢查，這就非「保固」問題，而且白蟻亦可能造成家中其他家具受損，可要求加害給付、損害賠償。