疫情期間也要求找酒店女子飲宴、陪宿 台南經發局前局長還買情趣娃娃

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，檢調對他收受賄款等金流查的一清二楚，包括2020年5月起至隔年2月間在台中酒店喝花酒及接受性招待價碼也浮出檯面，連他購買4萬9千元仿真情趣娃娃也沒放過。

據調查，陳接受黃姓廠商在台中酒店喝花酒及接受性招待，2020年5月起至隔年2月間共計6次，包括2020年5、6、7月計4次，2021年1、2月計2次。

據調查，2020年5月間因疫情關係，酒店均未營業，惟陳仍前往台中市要求廠商招待含有女陪侍的飲宴，廠商為求日後透過陳的職權獲得承包工程機會，只好透過熟識的台中市酒店幹部，安排藝名為3名酒店公關小姐，前往鋼琴酒吧作陪，並買下2女全場、1女5小時的鐘點，飲宴後再由1女陪同他前旅館陪宿。

包括公關小姐坐檯的鐘點費、飯店住宿費及陪宿費用，則全數由廠商買單，鐘點費、包廂費及酒錢等消費13萬元支付給酒店幹部，女子陪宿報酬1萬元則由業者會計小組直接匯款給公關小姐。

然而，檢調掌握陳凱凌局長薪資帳號，自2020年2月起至2022年4月間帳戶金流，包括妻子及兒子生活開銷298萬元外，也掌握房屋裝潢費用的176萬多元等支出，其中，更有一筆購買價值4萬9000元的仿真情趣娃娃1只，也引發外界好奇。