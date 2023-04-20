快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情期間也要求找酒店女子飲宴、陪宿 台南經發局前局長還買情趣娃娃

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，檢調對他收受賄款等金流查的一清二楚，包括2020年5月起至隔年2月間在台中酒店喝花酒及接受性招待價碼也浮出檯面，連他購買4萬9千元仿真情趣娃娃也沒放過。

據調查，陳接受黃姓廠商在台中酒店喝花酒及接受性招待，2020年5月起至隔年2月間共計6次，包括2020年5、6、7月計4次，2021年1、2月計2次。

據調查，2020年5月間因疫情關係，酒店均未營業，惟陳仍前往台中市要求廠商招待含有女陪侍的飲宴，廠商為求日後透過陳的職權獲得承包工程機會，只好透過熟識的台中市酒店幹部，安排藝名為3名酒店公關小姐，前往鋼琴酒吧作陪，並買下2女全場、1女5小時的鐘點，飲宴後再由1女陪同他前旅館陪宿。

包括公關小姐坐檯的鐘點費、飯店住宿費及陪宿費用，則全數由廠商買單，鐘點費、包廂費及酒錢等消費13萬元支付給酒店幹部，女子陪宿報酬1萬元則由業者會計小組直接匯款給公關小姐。

然而，檢調掌握陳凱凌局長薪資帳號，自2020年2月起至2022年4月間帳戶金流，包括妻子及兒子生活開銷298萬元外，也掌握房屋裝潢費用的176萬多元等支出，其中，更有一筆購買價值4萬9000元的仿真情趣娃娃1只，也引發外界好奇。

 

台南市政府經發局前局長陳凱凌，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，遭台南地方法院裁定羈押且禁止接見與通信。圖／聯合報系資料照
台南市政府經發局前局長陳凱凌，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，遭台南地方法院裁定羈押且禁止接見與通信。圖／聯合報系資料照

延伸閱讀

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

新北四線生機 勾勒產業經緯

南市南區鹽埕國稅3村國有地招商 吸引長照業者興趣

扯！夜市牛排攤「一桶水洗到黑」 網嘆「不敢內用」台中市府要查

相關新聞

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現...

親耳聽到也不是真的 AI複製人聲詐騙興起

近期 AI 應用發展風生水起，但讓有心人士有機可趁，現在詐騙型態日趨複雜，最新詐騙即是 AI 語音複製詐騙。

被控9次直播時抹黑健身工廠 「館長」挨告4罪全身而退

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告妨害名譽、妨害營業信譽...

男欠721件交通罰單與稅費 為圓夢買百萬進口車一口氣繳清罰單

屏東縣獅子鄉有名男子從事綁鐵工，名下有好幾輛汽機車，卻沒有按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費，共達721件，60餘萬元...

影／權益自己顧 前消保官8萬買床3年見白蟻求償：瑕疵擔保

台東縣前消保官謝清泉2019年8月，向某大家具公司高雄店購床組，近日發現白蟻蛀蝕床板，還有蟻卵、蟲體，他認為床雖過保固期...

北市水利處弊案 主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊

北市府工務局水利處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度在標案及開口合約中，包庇承包廠商詠灃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦