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北市水利處弊案 主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市府工務局水利處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度在標案及開口合約中，包庇承包廠商詠灃公司實際負責人葛震洋，配合不實履約、驗收或浮報工程款。由於方男昨拒絕夜間訊問，台北市調處今天稍早才將他移送北檢，接受檢察官複訊，方男則以羽絨外套緊緊包住自己避免露臉。

檢調昨天發動搜索、約談共7人，今天凌晨依貪汙詐取財物、圖利及偽造文書等罪對葛男聲押禁見，方男直屬主管、高灘地機電管理站站長郭耀崇50萬元交保，詠灃員工張春生20萬交保、詠灃員工王齡玉以20萬元交保，其餘人則均請回。

據了解，主嫌方男17年前曾涉入轟動一時的台北市府養工處瀝青弊案遭記過、拔官，他當時擔任養工處的分隊長，多年後獲判無罪又申請復職，如今再捲入弊案。而他復職後主要業務為協助河濱公園水電維護、機電工程設計監造及水門維護、保養等，卻涉嫌與葛震洋簽訂開口合約，包庇協助葛男不實履約、浮報工程款及驗收不實等，檢調甚至懷疑他與郭男利用包庇標案收賄。

北市水利處弊案，主嫌副工程司方龍乾稍早移送北檢複訊。記者蔣永佑／攝影
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