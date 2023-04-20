北市水利處弊案 主嫌副工程司方龍乾移送北檢複訊

北市府工務局水利處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，涉嫌於2021、2022年間，4度在標案及開口合約中，包庇承包廠商詠灃公司實際負責人葛震洋，配合不實履約、驗收或浮報工程款。由於方男昨拒絕夜間訊問，台北市調處今天稍早才將他移送北檢，接受檢察官複訊，方男則以羽絨外套緊緊包住自己避免露臉。

檢調昨天發動搜索、約談共7人，今天凌晨依貪汙詐取財物、圖利及偽造文書等罪對葛男聲押禁見，方男直屬主管、高灘地機電管理站站長郭耀崇50萬元交保，詠灃員工張春生20萬交保、詠灃員工王齡玉以20萬元交保，其餘人則均請回。