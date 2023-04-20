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經發局前局長陳凱凌涉收賄接受性招待遭起訴 黃偉哲回應了
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌因涉收賄及接受性招待等，台南地檢署今偵結起訴，市長黃偉哲透過辦公室回應支持司法偵辦嚴懲不法行為，他也在市政會議上多次強調，全體市府團隊應引以為戒，時時刻刻以廉潔奉公自我惕勵。
台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，且以購屋名義，與建商合議超貸詐得296萬元，台南地檢署今天依貪汙及洗錢防治條例等罪嫌起訴陳。
對此台南市府經發局回應尊重司法，該局業務正常推動不受影響。
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