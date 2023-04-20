快訊

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

日本女團頻遭粉絲騷擾 他指關鍵問題是這個

ASTRO文彬驟逝粉絲超衝擊 2周前求救訊息曝光

台東2鄉代現金買票 法院判當選無效

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署持續針對去年五合一選舉涉違反選罷法候選人提起當選無效之訴，2鄉民代表當選人被法院判決當選無效。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。

地檢署表示，去年選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究賄選相關法律責任。

被法院決當選無效的是鹿野鄉平地原住民鄉民代表陽姓當選人及池上鄉鄉民代表江姓當選人，2人均於選舉期間涉及現金買票，檢察官偵辦認2人投票行賄罪嫌事證明確，提起公訴。

據了解，地檢署去年五合一選舉共偵辦339件選舉賄選案，羈押禁見8人，起訴6人，交保39人；涉案樣態包括現金買票、贈送禮品及物資、幽靈人口及發放餐券等，其中現金買票最大宗。

台東地檢署持續針對去年五合一選舉涉違反選罷法候選人提起當選無效之訴，2鄉民代表當選人被法院判決當選無效。本報資料照片
台東地檢署持續針對去年五合一選舉涉違反選罷法候選人提起當選無效之訴，2鄉民代表當選人被法院判決當選無效。本報資料照片

延伸閱讀

國民黨籍後龍鎮長落選人蔡坤松 涉賄選遭起訴

涉幽靈人口妨害投票 嘉縣樹林里里長遭判當選無效

台南山地原民議員涉賄被提當選無效 律師重申不是買票

林杏兒當選無效又有證據 律師批檢不能切香腸

相關新聞

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現...

被控9次直播時抹黑健身工廠 「館長」挨告4罪全身而退

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告妨害名譽、妨害營業信譽...

台東2鄉代現金買票 法院判當選無效

台東地檢署持續針對去年五合一選舉涉違反選罷法候選人提起當選無效之訴，2鄉民代表當選人被法院判決當選無效。地檢表示，會在法...

館長直播開嘴健身工廠 非虛構符合公共利益無罪理由曝光

健身網紅「館長」陳之漢9度開直播對槓健身工廠，被健工提告妨害名譽、妨害營業信譽等罪，館長一、二審開庭時親自出庭為自己辯護...

律師告律師8次聲請迴避 法官等5年不想「陪著鬧」不審了！

張姓律師控告律師公會4名同行偽造文書、誣告，法官傳他出庭，張不配合，稱病卻提出無效的診斷證明，還8度聲請法院迴避審理，台...

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償近400萬判決出爐

藝人辛龍（本名許振隆）認為EZ5音樂餐廳老闆許理平出書，未經同意使用他的照片，並敘述他與劉真的往事，侵害肖像權、隱私權，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦