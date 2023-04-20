台東2鄉代現金買票 法院判當選無效

台東地檢署持續針對去年五合一選舉涉違反選罷法候選人提起當選無效之訴，2鄉民代表當選人被法院判決當選無效。地檢表示，會在法定期限內持續審查其他案件。

地檢署表示，去年選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，就證據充足案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選人提起當選無效之訴，並從刑事及民事兩方面追究賄選相關法律責任。

被法院決當選無效的是鹿野鄉平地原住民鄉民代表陽姓當選人及池上鄉鄉民代表江姓當選人，2人均於選舉期間涉及現金買票，檢察官偵辦認2人投票行賄罪嫌事證明確，提起公訴。