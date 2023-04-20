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館長直播開嘴健身工廠 非虛構符合公共利益無罪理由曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

健身網紅「館長」陳之漢9度開直播對槓健身工廠，被健工提告妨害名譽、妨害營業信譽等罪，館長一、二審開庭時親自出庭為自己辯護，高雄高分院審理後，今認為館長直播內容雖然刻薄，但與「公共利益」有關，直播內容並非全屬虛構，判他無罪確定。

館長最近因便當店、電商產品等問題，頻頻和另一直播主「Toyz」直播互槓，兩派各有粉絲簇擁，但早在兩人吵得熱絡前，館長就因展店過程槓上上市的健身工廠（柏文健康事業）。

2019年10月至2020年2月期間，他被指控9度在直播中狂酸健工「主以兩倍價錢搶租」，還稱健工「卑鄙」、「炒股票」，諷刺健工總經理是富二代，稱健工教練薪水只有2萬5000元，選手出國還要找他借錢，每家分店教練只有7、8人，有些場館甚至缺教練，教練素質低落。

由於當時館長正準備南下展店，他質疑健工只要聽到他要開在南部開健身房，就會出兩倍高價錢跟他搶租。健工不滿，認為館長身為健身同業，還具有網路名人身分，言論應有查證義務，指陳之漢直播內容皆是不實言論，提自訴控告陳之漢妨害名譽及公平交易法等罪。

但一審橋頭地院認為，館長言論雖有不當，但並未侵害健工名譽，不構成公然侮辱等罪，妨害名譽部分判無罪，違反公平交易法的損害營業信譽罪，因屬於告訴乃論，健工提告時已逾6月告訴追訴期間，不得提起自訴，法官就此部分逕為不受理諭知。

健工不服上訴，主張館長為了展店，刻意以不正確訊息，讓外界對健工有負面評價，根本是挾怨報復，直播內容是為抹黑、打擊健工，達到他的展店目標。

高雄高分院審理後，法官認為健工是台灣健身產業龍頭之一，也是首家掛牌上市的健身房，公司營運、管理、員工素質等投資人、消費者等公共利益息息相關，均屬於可受公評之事，受監督義務的密度也應提高。

法官認為，健工管理階層較一般人容易接近傳播媒體，處於較為有利地位，「館長」直播內容是有關公司員工薪資、健身器具品質及同業競爭手段的制度性問題，就事實部分並非全然虛構。

雖然「館長」評論不免流於尖酸刻薄，不留情面，並不可取，但既與公共利益有關，從公共利益角度而言，個人人格權保護應退居其次，雖然館長言論較誇張、取寵，但既非虛構，就不屬於不實情事，不成立該項犯罪，妨害名譽、妨害營業信譽均判無罪。

館長陳之漢到高雄高分院出庭，稱自己所言都是有所本，還嗆健工「這樣也要告？」，今天獲判無罪官司全身而退。本報資料照片
館長陳之漢到高雄高分院出庭，稱自己所言都是有所本，還嗆健工「這樣也要告？」，今天獲判無罪官司全身而退。本報資料照片

館長

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