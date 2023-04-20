律師告律師8次聲請迴避 法官等5年不想「陪著鬧」不審了！

張姓律師控告律師公會4名同行偽造文書、誣告，法官傳他出庭，張不配合，稱病卻提出無效的診斷證明，還8度聲請法院迴避審理，台北地院等了5年認為，張藉故延滯訴訟、虛耗司法資源，判決不受理。可上訴。

張一開始提自訴時，有委任別人擔任代理人，後來受委任人與張解除委任關係，張未再委任，以自訴人兼自訴代理人的地位上戰場興訟。

張自訴對象是律師公會周、施、李、薛姓律師，認為周等人犯偽造文書、誣告罪，法院2022年6月29日準備程序時，與張確認8月17日再開庭，不過，張拖到2天前忽然傳真遞狀表示生病要回診，不能到庭。

張沒有在傳真時檢附掛病號通知或就醫證明，8月17日當天具狀提了診斷證明書，但檢附的證明於「就醫病症」、「醫師囑言」欄，竟塗銷遮蔽。

法官函詢張的就醫情形查證，得知張確於2022年7月手術，有回診的事，不過，張既然與法官訂了庭期，卻沒有錯開看診日期，也沒有提前向法院陳報，沒有不出庭的正當理由。

後來，法官通知張再於2023年2月22日出庭，張又是在2天前即2月20日具狀表示摔倒致行動困難，醫生囑咐他應休養，還是無法出庭等。

法官心又生疑，向另一家醫院函詢，據這家醫院回函表示，醫囑是服藥、穿背架保護及宜休息1周、避免久坐，張還是沒有無法到庭的情形，單憑一紙診斷證明作為請假事由，不具正當性。

2023年2月22日這天，法官訂4月12日開庭，張「第三度」在前2天出招，4月10日表示當天要到嘉義地院工作，法官認為，張早知「自己的庭」、「嘉義的庭」庭期，卻在開庭前夕請假，很有藉故延滯訴訟的嫌疑。

裁定指出，張姓律師自訴同行案，2018年6月8日即繫屬台北地院迄今，張共聲請過8次迴避，包含「法官迴避」、「書記官迴避」、「院長迴避」及聲請停止審判，每次都裁定駁回仍抗告，再經駁回確定。

法官因而認為，自訴案審理近5年一直沒能結案的主因，是張姓律師一再無理由地聲請迴避，屬可歸責個人事由而造成的延滯，「在在可徵自訴人藉故託詞意圖延滯訴訟並虛耗司法資源」甚明。