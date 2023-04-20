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辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償近400萬判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人辛龍（本名許振隆）認為EZ5音樂餐廳老闆許理平出書，未經同意使用他的照片，並敘述他與劉真的往事，侵害肖像權、隱私權，提告求償399萬9999元，台北地方法院認為許確實侵害肖像權，判許應賠償5萬元，可上訴。

有「台灣PUB教父」稱號的許理平經營EZ5逾30年，他出版「30年青春‧震耳欲聾：真的不要來EZ5！你會迷上！」一書，紀念餐廳30周年。

辛龍提告主張，許理平出版書籍未經同意，擅自使用他的照片刊登在封面和內頁，侵害肖像權，且書中內文寫道「劉真會嫁給辛龍，我一點也不覺得意外；只可惜那場手術的意外，卻無情拆散了這對恩愛夫妻，劉真離世，給了他幾乎致命的打擊！」

辛龍認為，許理平的文字涉及他個人感情與婚後世界的隱私，影響他生活平穩，使外界加深他無法走出喪妻之痛的印象，逾越言論自由，侵害隱私權，提告求償399萬9999元。

許理平反駁，照片是他1998年至2014年聘請辛龍到餐廳駐唱時，為了行銷宣傳而拍攝的，他享有著作權，且辛龍領有報酬即同意照片用於餐廳行銷範圍，他為了紀念餐廳而撰寫書籍，內容描述心路歷程和其他駐唱歌手，屬於餐廳營運範圍，他並非拿辛龍的照片營利，未侵害肖像權。

許理平稱，辛龍與劉真2014年結婚，之後劉真2019年因病過世，辛龍無法走出喪妻之痛，都是辛龍自願公開，且在書籍出版前，新聞媒體已廣為報導，大眾早已周知，此事並非辛龍的隱私。

台北地院指出，許理平未提出證據以實其說，僅稱使用駐唱歌手照片不會簽約，是業界常態，但縱使說法為真，辛龍同意照片僅限餐廳行銷使用，並不能推論辛龍同意將照片編輯入書，且許理平的書籍設有定價，依約能獲得版稅，可見許是以營利為目的使用辛龍肖像，確實侵害肖像權。

北院認為，斟酌許理平使用照片的數量、篇幅，書籍2021年6月二版一刷即未使用相關照片，審酌後判許理平應賠償辛龍5萬元；至於內文部分，辛龍和劉真婚姻早被媒體報導，一般人能輕易查知，不構成侵害隱私權。

辛龍。圖／聯合報系資料照片
辛龍。圖／聯合報系資料照片

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