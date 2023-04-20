台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，且以購屋名義，與建商合議超貸詐得296萬元，台南地檢署今天依貪汙及洗錢防治條例等罪嫌起訴陳。

檢方指出，陳凱凌自2020年1月21日起擔任經濟發展局局長，對七股科技工業區及沙崙科學園區等工業區開發案具有規畫及決策之權，並在擔任桃園大眾捷運股份有限公司總經理期間，認識從事營建工程的黃姓業者。

陳不斷向黃訛稱有關於七股科技工業區開發案，可利用其職權影響得標廠商將土方工程轉包給黃的公司承攬，收受黃所提供現金、花酒及性招待等不正利益，共計獲取黃交付現金共計180萬元，及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等費用共14萬2200元。

迄至2021年2月間，黃發現七股科技工業區開發案的得標廠商早已將河川疏濬取土工程及整地工程分包給特定廠商，其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案也非其有能力承攬的工程，才發現遭陳訛騙。