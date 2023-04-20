快訊

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

日本女團頻遭粉絲騷擾 他指關鍵問題是這個

ASTRO文彬驟逝粉絲超衝擊 2周前求救訊息曝光

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，且以購屋名義，與建商合議超貸詐得296萬元，台南地檢署今天依貪汙及洗錢防治條例等罪嫌起訴陳。

檢方指出，陳凱凌自2020年1月21日起擔任經濟發展局局長，對七股科技工業區及沙崙科學園區等工業區開發案具有規畫及決策之權，並在擔任桃園大眾捷運股份有限公司總經理期間，認識從事營建工程的黃姓業者。

陳不斷向黃訛稱有關於七股科技工業區開發案，可利用其職權影響得標廠商將土方工程轉包給黃的公司承攬，收受黃所提供現金、花酒及性招待等不正利益，共計獲取黃交付現金共計180萬元，及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等費用共14萬2200元。

迄至2021年2月間，黃發現七股科技工業區開發案的得標廠商早已將河川疏濬取土工程及整地工程分包給特定廠商，其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案也非其有能力承攬的工程，才發現遭陳訛騙。

另陳凱凌以購買新屋機會，與建商及代銷公司合議，向不知情銀行超貸，誤認房屋買賣價金為2568萬元，核准貸款85％即2180萬元，再由建商取出現金296多萬元，轉交陳凱凌前往接待中心取回，以此方式詐取財物。

台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙罪等，南檢今天偵結起訴。圖／本報資料照片
台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙罪等，南檢今天偵結起訴。圖／本報資料照片

延伸閱讀

北市水利處官員涉貪「包庇廠商驗收不實」 北檢約談7人

懸缺3個月 台南文化局長由成大歷史系副教授謝仕淵接任

屏縣長治鄉長涉貪收押…縣府派代議員不滿 交接典禮鬧場

因88槍、議長賄選萌生去意？南檢檢察長請辭 同仁：僅恰逢異動時間

相關新聞

台南經發局前局長陳凱凌涉貪接受性招待 南檢起訴偵結

台南市經發局長前局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發案等，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，前後收受廠商現...

被控9次直播時抹黑健身工廠 「館長」挨告4罪全身而退

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告妨害名譽、妨害營業信譽...

台東2鄉代現金買票 法院判當選無效

台東地檢署持續針對去年五合一選舉涉違反選罷法候選人提起當選無效之訴，2鄉民代表當選人被法院判決當選無效。地檢表示，會在法...

館長直播開嘴健身工廠 非虛構符合公共利益無罪理由曝光

健身網紅「館長」陳之漢9度開直播對槓健身工廠，被健工提告妨害名譽、妨害營業信譽等罪，館長一、二審開庭時親自出庭為自己辯護...

律師告律師8次聲請迴避 法官等5年不想「陪著鬧」不審了！

張姓律師控告律師公會4名同行偽造文書、誣告，法官傳他出庭，張不配合，稱病卻提出無效的診斷證明，還8度聲請法院迴避審理，台...

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償近400萬判決出爐

藝人辛龍（本名許振隆）認為EZ5音樂餐廳老闆許理平出書，未經同意使用他的照片，並敘述他與劉真的往事，侵害肖像權、隱私權，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦