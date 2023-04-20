檢舉公務員貪汙、吹哨者戴立紳丟工作 聲請釋憲二度不被受理

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳自首涉及貪汙案並檢舉原任職單位，法院判免刑，他放棄上訴，因免刑屬「有罪確定」，被依公務人員任用法免職且永不任用。戴2018年1月曾聲請釋憲，希望國家保護揭弊者，憲法法庭去年裁定不受理。戴又認為台北高等行政法院的判決不符憲法保障人民服公職權及應予制度性保障，聲請法規範審查，憲法法庭不受理。

戴立紳主張北高行的判決所適用的公務人員任用法第28條第1項第4款及第2項前段規定，未排除公務員吹哨者而一律予以適用，不符憲法第18條保障人民服公職權及應予制度性保障，有牴觸憲法平等原則、比例原則疑義。

憲法法庭第二審查庭認為戴立紳是在2022年6月30日聲請法規範憲法審查，距離他所受最高行政法院2017年度裁字第295號裁定時已逾5年，依憲法訴訟法規定不得聲請，因此一致決裁定不受理。