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殺一雙兒女從死刑變無期還稱法院用謬論 憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓單親媽媽對7歲女兒、6歲兒子下藥再勒斃，一審認為她只抱怨孩子都她在照顧、沒有自由，泯滅人性，依殺人罪判死刑。台灣高等法院認為她當時為憂鬱症所苦、可教化，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。吳女稱一審錯誤援用兒童權利公約，二審雖改判卻沿用「謬論」，三審也沒更正，聲請裁判憲法審查。憲法法庭不受理。

吳姓女子2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。2020年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地方法院審理時，吳女坦承勒斃兒女，但表示這7年都是她在撫養，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，沒有個人自由。吳女律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為她的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

高院開庭時，吳女說每天都夢到孩子來跟她撒嬌，要她「加油」；吳女自誇是「99分的媽媽」但敗在無法承受壓力。律師則多次稱吳女「智商76」。

高院考量吳女殺2個孩子時為憂鬱症所苦，承受極大心理壓力，而她犯後深表後悔，在獄中努力重新學習，對未來仍有期待。高院認為讓吳女接受精神疾病治療，配合心理治療與心理諮商，緩解病情後重新架構自我信念，有復歸社會可能。雖然從案發後吳女的心理衡鑑與晤談，可見她心理、人格有重大缺失，但還沒泯滅人性，高院認為她雖犯「公民與政治權利國際公約」所規定的「情節最重大之罪」，但未達與社會永久隔絕必要。

吳女仍不服二審判決，認為「量刑過重」上訴三審，最高法院2022年駁回定讞，她改聲請裁判憲法審查。

憲法法庭第五審查庭認為吳女只是在爭執法院量刑是否得當，沒有具體敘明確定終局判決所持的見解，客觀上有何悖離憲法之處，不符聲請裁判憲法審查要件，以一致決裁定不受理。

吳姓女子下藥、用童軍繩絞殺7歲女兒和6歲兒子，一審原遭處死刑，二、三審改判無期徒刑定讞。吳女認為法院論理錯誤，聲請裁判憲法審查，憲法法庭第五審查庭認為不符審查要件，以一致決裁定不受理。資料照片。記者王宏舜／攝影
吳姓女子下藥、用童軍繩絞殺7歲女兒和6歲兒子，一審原遭處死刑，二、三審改判無期徒刑定讞。吳女認為法院論理錯誤，聲請裁判憲法審查，憲法法庭第五審查庭認為不符審查要件，以一致決裁定不受理。資料照片。記者王宏舜／攝影

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