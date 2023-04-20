被控9次直播時抹黑健身工廠 「館長」挨告4罪全身而退

健身網紅「館長」陳之漢9度在直播中指控健身工廠搶租場館，苛扣員工福利，被健工母公司柏文健康事業提告妨害名譽、妨害營業信譽等4罪，一審橋頭地院判館長妨害名譽部分無罪，妨害營業信譽則自訴不受理，健工不服上訴，抨擊館長捏造事實，今高雄高分院宣判，妨害名譽、妨害營業信譽均判無罪確定。

館長經營的成吉思汗健身房，事業版圖擴展至台南、高雄，2019年10月至2020年2月期間，他被指控9度在直播中狂酸健工「主以兩倍價錢搶租」，還稱健工「卑鄙」、「炒股票」。

館長在直播中諷刺健工總經理是富二代，稱健工教練薪水只有2萬5000元，選手出國還要找他借錢，每家分店教練只有7、8人，有些場館甚至缺教練，教練素質低落。館長還稱健工只要聽到館長要開在南部開健身房，就會出兩倍高價錢跟他搶租。

健工不滿，認為館長身為健身同業，還具有網路名人身分，言論應有查證義務，指陳之漢直播內容皆是不實言論，提自訴控告陳之漢妨害名譽及公平交易法等罪。

但橋頭地院審理後認為，陳之漢所提競價、健身工廠炒股票、健身房與會員、教練制度不佳等言論，在陳之漢開直播前，網路上都已有相關資訊討論，針對房租競價部分也有證人到庭證述，認為館長言論與公眾利益有關，仍屬「善意」，妨害名譽部分均判無罪。

至於違反公平交易法的損害營業信譽罪，因屬於告訴乃論，健工提告時已逾6月告訴追訴期間，不得提起自訴，法官就此部分逕為不受理諭知，刑事附帶民事部分因刑事獲判無罪，健工索賠3000多萬元也被駁回。

健工不服上訴，高雄高分院3月底召開辯論庭，館長南下出庭和健工委任律師面對面，開庭時健工律師列出館長直播內容，說館長捏造事實，為了在南部擴展，刻意以不正確訊息，讓外界對健工有負面評價，根本是挾怨報復，直播內容是為抹黑、打擊健工，達到他的展店目標。

坐在被告席的館長，面對健工律師言詞攻勢，時而搖頭，時而抬頭，肢體動作看似略顯無奈，最後在多名隨扈包圍下離開法院。