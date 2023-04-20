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台北市「高灘地弊案」1廠商聲押禁見 副工程司今天再複訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市政府工務局水利工程處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，被檢舉2021年起4度在標案開口合約中包庇詠灃公司負責人葛震洋浮報工程款，檢調昨天發動搜索、約談，今天凌晨依貪汙詐取財物等罪對葛聲押禁見。

北市工務局水利工程處一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌包庇廠商不實履約遭檢調約談。圖／聯合報系資料照片
北市工務局水利工程處一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌包庇廠商不實履約遭檢調約談。圖／聯合報系資料照片

由於方龍乾到案後主張拒絕夜間訊問的權利，檢察官同意今天白晝再開庭訊問，案情發展對方龍乾不利。

此外，弊案一併獲強制處分的還包括詠灃公司員工張春生以20萬交保、詠灃女員工王齡玉以20萬元交保、台北市政府水利工程處河川管理科高灘地機電管理站站長郭耀崇以50萬元交保，其餘關係人均請回。

檢調約談方、葛共7人，全案是依涉犯貪汙治罪條例圖利、利用職務詐取財物及偽造文書多罪查辦。

據了解，方龍乾17年前曾涉入轟動一時的台北市府養工處瀝青弊案遭記過、拔官，他當時擔任養工處的分隊長，多年後獲判無罪又申請復職，如今再捲入弊案。

檢調接獲檢舉指出，方龍乾的主要業務為協助河濱公園水電維護、機電工程設計監造及水門維護、保養等，卻涉嫌與葛震洋簽訂開口合約，包庇協助葛不實履約、浮報工程款及驗收不實等，被懷疑在4個標案中收賄。

檢調昨天兵分6路搜索、約談，除方龍乾、郭耀崇2名公務員涉案外，繼續清查是否有其他公務員為共犯。

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