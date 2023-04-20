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水門案1公務員50萬交保 廠商聲押 北市府：清查履約資料

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市工務局水利工程處某下轄單位一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌包庇廠商不實履約及浮報工程款。昨天檢調搜索約談後，漏夜偵訊，北檢複訊後，認為郭姓站長涉犯貪汙治罪條例罪嫌，諭令50萬元交保，葛姓廠商聲押禁見。

北市水利處表示，北市府全力配合提供調查案情所需資料，針對搜索調查的4件採購案，其中3案為已結束履約結案，水利處將再全面清查相關履約過程資料，如發現確有涉及履約不實情形，將依採購法相關規定追究責任。

至於另1案尚在履約中案件，也將依契約約定嚴格把關，以確保履約成果符合契約要求。

由於5月1日防汛期將至，對於外界質疑此次調查中的案情，可能影響防汛安全，北市水利處表示，目前該處積極整備防汛工作，並不會受到此個案影響，每年從年初即啟動相關防汛準備工作，這次豪大雨鋒面接近台灣，水利處也已經在昨天晚上6時成立颱風暴雨動態監視小組，並將抽水站人員召返一班待命，以維市民安全，請市民朋友安心。

北市水利處表示，目前積極整備防汛工作，並不會受到此個案影響，這次豪大雨鋒面接近台灣，水利處昨已成立暴雨動態監視小組，以維市民安全。本報資料照片
北市水利處表示，目前積極整備防汛工作，並不會受到此個案影響，這次豪大雨鋒面接近台灣，水利處昨已成立暴雨動態監視小組，以維市民安全。本報資料照片

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