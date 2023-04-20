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弒母男盼交保減低「少子化」問題 稱關他不是解決方法

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

患妄想型思覺失調症的朱姓男子弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱血跡是「殺大」留下，新竹地方法院依殺直系血親尊親屬、遺棄屍體罪判無期徒刑，褫奪公權終身。台灣高等法院昨開庭，朱請求交保，稱自覺罪孽深重，希望能讓他參與國家建設「減少少子化」，並說將他關在監所不是解決問題的方法。

28歲的朱姓男子父親早逝，他與母親（55歲）相依為命，朱有傷害前科。朱因遭母親安排入住康復之家，心生不滿，2021年9月5日晚間，趁母親向康復之家請假帶他回家時，拿菜刀砍殺母親脖子、手動脈，母親氣絕身亡。事發隔天，朱因使用砂輪機肢解母親屍體時傷了自己的手腳，到醫院就醫，院方評估要動手術，聯繫家人簽立同意書卻找不到朱母，通知朱的舅舅到醫院。

同年9月7日上午，朱的舅舅到姊姊住處查看，發現客廳有大量鮮血，向警方報案；朱當時還在醫院，稱血跡是自己受傷造成，博取舅舅和警方信任，10日他卻逃院回家，找清潔公司清理現場。舅舅接獲醫院通知朱逃院，再次報案，當天到朱的住處將他強制就醫。

因朱母始終未出現，警方懷疑起朱，除派員到醫院戒護，調閱社區監視器卻發現朱母5日晚間返家後就沒出門，6日朱拖4包黑色垃圾袋至社區1樓垃圾子母車丟棄，垃圾已被載往焚化爐。警方研判朱弒母且分屍。鑑識人員在朱的住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，朱否認殺人，稱現場血跡是「殺大豬」所留下。

朱母曾在雜記裡寫道「我不敢與兒子住在一起，雖然我疼愛憐惜，他有殺我的想法，過去有種種惡劣行為，實際上我力氣比他小，無法對抗他的破壞行為。」證明被害人在案發前一面照料兒子，卻又擔憂暴力，情感、互動糾結。新竹地院認為朱手段凶殘且計畫性弒母，但因他罹患思覺失調症，判他無期徒刑。

檢察官與朱皆上訴，檢方認為量刑過輕，高院昨天開庭時，朱表示對於造成社會問題感到很後悔，並說母親很辛苦，他應該好好反省人生。話鋒一轉，朱自認將他關起來不是解決問題的方法，他想向外婆、舅舅、阿姨和祖母、叔叔等親戚致歉，希望重返社會。

朱姓男子請求交保，稱無證據要湮滅，也無處可逃，他已悔悟、不會危害社會，已無羈押必要，並請法官在量刑時，務必審視刑法第57條各項科刑輕重標準。

公設辯護人表示，朱想要親自和親戚處理遺產問題，不過親戚都沒有意願與他協調。法官諭知5月10日審理。

朱姓男子將母親分屍、丟進社區垃圾子母車，新竹地方法院依殺直系血親尊親屬、遺棄屍體罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。台灣高等法院19日開庭，朱請求交保，稱自覺罪孽深重，希望能讓他參與國家建設「減少少子化」，並說將他關在監所不是解決問題的方法。記者王宏舜／攝影
朱姓男子將母親分屍、丟進社區垃圾子母車，新竹地方法院依殺直系血親尊親屬、遺棄屍體罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。台灣高等法院19日開庭，朱請求交保，稱自覺罪孽深重，希望能讓他參與國家建設「減少少子化」，並說將他關在監所不是解決問題的方法。記者王宏舜／攝影

親戚 新竹

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