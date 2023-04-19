國民黨籍後龍鎮長落選人蔡坤松 涉賄選遭起訴

苗栗地檢署偵辦去年公職人員選舉不法案件，國民黨籍後龍鎮長參選人蔡坤松被控涉嫌賄選，蔡坤松雖落選，但案經檢方偵查終結認罪嫌明確，今天向苗栗地院提起公訴。

苗栗地檢署發布新聞稿指出，檢察官呂宜臻去年11月22日指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局竹南分局，持法院核發搜索票，發動搜索並傳喚蔡坤松及2名相關選民到案說明。

檢方訊問後，認為蔡坤松等人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪等犯罪嫌疑重大，且蔡坤松經地檢署傳喚、拘提拒不到案，直至去年11月23日下午才現蹤，認其有逃亡及勾串證人之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見，經法院裁定以新台幣20萬元交保。

苗檢表示，案經偵辦調查後，全案今天偵查終結，認被告蔡坤松涉嫌以4萬元行賄2名王姓選民而涉犯選罷法之投票行賄罪，2名收賄選民涉犯刑法第143條第1項之投票受賄罪等罪嫌明確，均向法院提起公訴。