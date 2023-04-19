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華視被控無預警裁員8名員工 勞資官司歷經4年判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中華電視公司4年前被控無預警資遣員工，8人經歷和資方多次調解宣告失敗，在華視工會協助下提民事訴訟，要求確認僱傭關係存在，並按月給付工資，台北地方法院今判決員工敗訴，可上訴。

台北地院指出，華視資遣8名員工時，確實因虧損有減少勞工的必要，且華視已與梁姓、吳姓員工合意以資遣終止雙方間勞動契約，且沒有適當工作可供安置其他6名員工，認為華視終止雙方勞動契約合法。

北院認為，潘姓等4名員工請求工資差額，但4人是可自由擇定提供勞務的時間，著重於一定工作成果完成後，才能領取報酬，且未舉證證明4人每件節目完成須花費工時，況且採按件計酬給薪方式下，華視沒有積欠工資，認為4人請求無理由。

劉姓等2人主張自2016年至2019年間有加班，但根據華視員工差勤暨給假管理準則約定延長工時採事前申請制，2人任職期間未申請任何延長工時，且2人可自由擇定勞務提供地及時間，自行調配工作進度，2人也沒有提出加班事證，故2人請求華視給付延長工時工資無理由。

另外，勞基法規定允許雇主在自訂工作規則中，訂定獎懲及解雇事項，華視制定的薪資管理準則，具合理性，也無權力濫用情形，馬姓員工二度被華視減薪，是因考績不佳應扣除積分，但因沒有考績積分可扣才減薪，因此馬女主張薪資管理準則不得做為減薪依據，沒有理由。

工會曾開記者會指出，資方以業務緊縮、虧損為由裁員10人，後來卻又新聘26人，認為資方「經營沒對策，裁員當政績」，希望司法還勞工的工作權益，且認為華視解雇不符合最後手段性原則。

華視開庭時曾指出，已盡最大誠意跟勞方溝通，華視到當年已虧損15.5億元，但勞方提出要求資遣費需付到退休屆滿，以現行財務狀況，無法給予承諾，才依勞基法資遣8人，並提出相關資料證明虧損狀況。

華視。圖／聯合報系資料照片
華視。圖／聯合報系資料照片

華視 資遣 工時

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