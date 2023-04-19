八仙塵爆案八仙免賠 法官：僅出租場地非共同經營

八仙塵爆第一波團訟案，由消基會協助98人求償26億餘元，士林地方法院今宣判認定，舉辦彩色派對的負責人呂忠吉、玩色、瑞博公司有過失，加上懲罰性賠償金，共判賠4億588萬餘元，八仙樂園僅出租場地，不能認定共同經營彩色派對活動，原告之訴駁回。

消基會團訟主張，2015年6月17日彩色派對活動，由瑞博公司與八仙公司簽訂合約，向八仙樂園租「歡樂海岸」及「快樂大堡礁」將泳池作為活動場地，只能容納600人卻賣4千張門票，造成重大傷亡，協助98名受害者，向呂忠吉以及玩色、瑞博兩家公司求償26億546萬餘元，時任八仙董事長陳柏廷等9名被告也應連帶負責。

判決指出，呂忠吉是玩色、瑞博二家公司實際負責人，他曾在2013年西子灣彩色派對後，應新聞報導經訴外人化學老師「李化」受訪提到「燈光可能引發粉塵爆炸」呂忠吉對此發聲明稱「有將現場高溫燈泡、舞台聚光燈架的很高」

法院認為，依火災鑑定人證詞，塵爆事故原因是色粉被吸入電腦燈因高溫而引燃，呂忠吉應能注意彩色派對粉塵濃度與火源或高溫相互作用下危險性，身為活動主辦人，無採取防止塵爆的必要防範措施，顯有過失，呂忠吉、玩色、瑞博應連帶賠償3億1096萬2062元。另彩色派對每票平均1千元，售出4200張，收入420萬，依照一定比例，判玩色、瑞博各給付懲罰性賠償金為4746萬0627元。全數金額加總為4億588萬3316元。

八仙免賠部分，判決認為八仙樂園在粉絲專頁公開說明「只提供場地」，票價則要問主辦單位玩色、瑞博；玩色、瑞博在彩色派對購票網頁、單人現場票也向消費大眾明示自己是主辦單位，「八仙」納入活動名稱目的是讓消費者知道活動位置。

法院認為，八仙以「出租場地」方式促銷自家旅宿及八仙樂園遊憩設施，是常見的商業營運策略，玩色、瑞博售票獲420萬元收入，八仙未分得半毛錢，玩色、瑞博售票獲420萬元收入，八仙未分得半毛錢，且彩色派對門票（下午4時30分進場）與八仙樂園入場票（午后票下午1時至下午5時）重疊半小時，彩色派對票也不能用八仙的設施，服務內容不同。

法院認為，八仙公司並非彩色派對活動的共同企業經營者，亦非從事經銷企業經營者；本案事故發生前，沒有色粉在室外塵爆案例，難認出租場地的八仙得以預見彩色派對使用玉米粉製成的色粉，將導致塵爆危險，出租場地與塵爆事故，無因果關係，請求八仙公司負賠償責任及給付懲罰性賠償金，均屬無據。

法院認為，原告向八仙時任董事長陳柏廷、簽出租合約總經理陳慧穎、事故現場八仙總指揮林玉芬、瑞博登記負責人周宏瑋、噴射色粉志工周宏瑋及盧建佑、提供活動設施的廠商邱柏銘、廖俊明等人，請求損害賠償責任，也應屬無據。

消基會今也發出新聞稿指出，對於八仙樂園及其負責人部分，法院均予駁回，此判決結果，7年多來承受受痛失家屬、火噬苦難、醫療過程的極大痛楚等種種折磨的被害人及家屬，「萬萬無法接受」消基會也感到痛心、失望與遺憾，將協助被害人及其家屬捍衛最大權益，待收到判決書向台灣高等法院提出上訴。