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北市水利處官員涉貪「包庇廠商驗收不實」 北檢約談7人
北市工務局水利工程處某下轄單位一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌於2021、2022年間，包庇廠商不實履約及浮報工程款。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，約談郭男、方男及廠商葛姓實際負責人，並懷疑方男藉此詐取不正利益，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利、利用職務詐取財物及偽造文書罪偵辦中。
檢調獲報，方男涉嫌利用職務之便，在葛男公司承包水利處小型標案或開口合約時，包庇該公司在未按規定施工下，仍協助廠商不實履約、浮報工程款及驗收不實等，當中郭姓站長也被檢調懷疑是共犯。
檢調今天兵分6路，前往郭、方、葛等人辦公室及住處執行搜索，但據悉因郭、方所屬單位並未在台北市市府大樓內，檢調是直接前往兩人所屬辦公室搜索，並約談郭、方2名公務員，以及包括葛男在內的5名公司負責人及員工、幹部，現正深入釐清當中是否涉及公務員行、收賄，以及兩人圖利廠商的總金額。
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