快訊

桌球／帶傷參賽打進16強 林昀儒因「傷勢加劇」退出WTT澳門冠軍賽

確定了！于美人宣布參選「這地區」立委 明開記者會公布黨籍

檢審會改選9人當選委員 北檢前「美女襄閱」拿第一高票

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會民選委員改選昨天投票、今天開票，共選出現役檢察官9人；台灣高檢署檢察官、前台北地檢署「美女發言人」陳玉萍得票281票最高，9名委員未來一年將主導檢察長、主任檢察官人事升遷案。

9名當選民選委員除陳玉萍，其他依序得票數為143票的台中地檢署主任檢察官詹益昌、得票數142票的高雄地檢署主任檢察官莊玲如、得票數141票的基隆地檢署主任檢察官陳照世、得票數135票的新北地檢署主任檢察官陳旭華。

得票數128票的雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、得票數120票的台北地檢署主任檢察官郭進昌、得票數106票的桃園地檢署主任檢察官呂象吾、得票數104票的台南地檢署檢察官洪欣昇。

司法官學院41期結業的陳玉萍有「美女檢察官」之稱，她代表台灣高檢署參選，得票數比現任民選委員主席、同為台高檢代表的邱智宏多了近百票，名符其實為「超級吸票機」。

陳玉萍曾經偵辦前立委羅福助濫墾案，並聲押羅，一人獨力對抗羅福助所聘任3名轉任律師的司法官學院大學長，也查辦過前營建署長葉世文貪污案，辦案績效佳，人緣也不錯。

新當選的法務部檢審會民選委員、台高檢檢察官陳玉萍。本報資料照片
新當選的法務部檢審會民選委員、台高檢檢察官陳玉萍。本報資料照片

檢察官 司法官

相關新聞

北市水利處官員涉貪「包庇廠商驗收不實」 北檢約談7人

北市工務局水利工程處某下轄單位一名郭姓站長及方姓副工程司，涉嫌於2021、2022年間，包庇廠商不實履約及浮報工程款。台...

檢審會改選9人當選委員 北檢前「美女襄閱」拿第一高票

法務部檢察官人事審議委員會民選委員改選昨天投票、今天開票，共選出現役檢察官9人；台灣高檢署檢察官、前台北地檢署「美女發言...

涉幽靈人口妨害投票 嘉縣樹林里里長遭判當選無效

嘉義縣布袋鎮樹林里里長當選人莊仁義，被檢舉涉嫌以12名幽靈人口妨害投票，經檢方偵結起訴，日前嘉義地院依虛偽遷徙戶籍妨害投...

台南山地原民議員涉賄被提當選無效 律師重申不是買票

台南市山地原住民市議員施余興望被控，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，檢方依投票行賄選罪嫌起訴，並提當選無效之訴...

假釋犯停車場槍殺2人五度判死 「生死辯」律師：他沒殺紅了眼

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭...

嘉縣前文觀局長撞外送員「60萬和解」談不攏 判3月獲緩刑

嘉義縣前文化觀光局長許有仁（今年退休）在2021年8月間開車行經中埔鄉時，與外送員黃姓女子機車發生車禍，黃女受有骨折、韌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦