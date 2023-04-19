檢審會改選9人當選委員 北檢前「美女襄閱」拿第一高票
法務部檢察官人事審議委員會民選委員改選昨天投票、今天開票，共選出現役檢察官9人；台灣高檢署檢察官、前台北地檢署「美女發言人」陳玉萍得票281票最高，9名委員未來一年將主導檢察長、主任檢察官人事升遷案。
9名當選民選委員除陳玉萍，其他依序得票數為143票的台中地檢署主任檢察官詹益昌、得票數142票的高雄地檢署主任檢察官莊玲如、得票數141票的基隆地檢署主任檢察官陳照世、得票數135票的新北地檢署主任檢察官陳旭華。
得票數128票的雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、得票數120票的台北地檢署主任檢察官郭進昌、得票數106票的桃園地檢署主任檢察官呂象吾、得票數104票的台南地檢署檢察官洪欣昇。
司法官學院41期結業的陳玉萍有「美女檢察官」之稱，她代表台灣高檢署參選，得票數比現任民選委員主席、同為台高檢代表的邱智宏多了近百票，名符其實為「超級吸票機」。
陳玉萍曾經偵辦前立委羅福助濫墾案，並聲押羅，一人獨力對抗羅福助所聘任3名轉任律師的司法官學院大學長，也查辦過前營建署長葉世文貪污案，辦案績效佳，人緣也不錯。
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