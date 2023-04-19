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工人拒繳酒駕罰鍰、健保費2萬多元 帳戶及保單被扣家人代繳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

54歲鄭姓男子去年間駕駛轎車經台南仁德區中正西路，經警攔檢酒測超標，遭市府交通局裁罰1萬5000元未繳，另欠繳兩年度健保費，合計2萬多元，行政執行署台南分署扣押其存款，鄭男妹妹因被扣押帳戶是她在使用，無法提款，家人得知後，今天出面繳清欠款。

台南分署收案後，執行人員發現鄭男有存款及保單可供執行，立即核發執行命令扣押其存款，並扣得存款1萬5100元，另扣押鄭男的保單，經保險公司陳報，鄭男有保單價值準備金7萬多元。

台南分署執行解約前，通知移送機關及鄭男表示意見，鄭男妹妹致電指出，哥哥在工地上班，酒駕被攔檢裁罰不敢告訴家人，因被扣押的帳戶是她在使用，她因無法提款，且保險公司通知她保單被扣押，家人才知道此事，要幫哥哥處理欠款。她上午隨即攜帶現金至台南分署，代哥哥繳清欠款。

台南分署指出，鄭男開車行經仁德區中正西路，歸仁警分局員警攔檢後酒測超過標準，遭交通局裁處罰鍰1萬5000元，此外，他另欠繳110-111年度健保費，合計2萬4912元，逾期不繳納，經交通局及中央健保署南區業務組移送台南分署強制執行。

鄭男妹妹因無法提款，且保險公司通知她保單被扣押，才知道哥哥欠款遭強制執行一事，上午隨即攜帶現金至台南分署，代哥哥繳清欠款。圖／讀者提供
鄭男妹妹因無法提款，且保險公司通知她保單被扣押，才知道哥哥欠款遭強制執行一事，上午隨即攜帶現金至台南分署，代哥哥繳清欠款。圖／讀者提供

台南 健保 家人

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