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台南山地原民議員涉賄被提當選無效 律師重申不是買票

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市山地原住民市議員施余興望被控，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，檢方依投票行賄選罪嫌起訴，並提當選無效之訴，台南地院下午就當選無效之訴，召開準備庭，施余及律師否認買票，提供其競選團隊保險契約，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。

施余興望等人被控違反公職人員選罷法案，台南地院本周一召開準備庭，另當選無效之訴，下午也開庭審理，施余興望在律師陪同下出席，但對審判長提問，均由律師代為發言。

面對檢方起訴內容，律師對其用詞有異議，認施余興望交付目的不是要買票，對其事實陳述要求改採中性字眼。律師主張，相關證人筆錄記載與其原意不符或過於省略，指交付證人款項是競選活動費用。律師也提交競選團隊保險契約佐證。

檢方認為，鍾姓證人證詞與先前所述不同，認他去年11月10日討論到車馬費一事不可採。其餘辯論時表示意見。

律師認為，施余興望當時確實是交付車馬費，絕非買票的錢，勘驗其調查及偵查筆錄，內容相符，證人在地院陳述是可以採信的。

院方整理出雙方爭點，包括施余興望交付的款項，是否有買票對價關係？選前檢調約談施余興望後，施余興望隨後在臉書上發文「興望與團隊已經沒事了，請大家放心」等語意圖使人當選或不當選？是否構成當選無效？台南地院預定5月開庭審理。

檢方對施余興望提起當選無效之訴，台南地院下午召開準備庭，施余興望及律師否認買票，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。圖／本報資料照
檢方對施余興望提起當選無效之訴，台南地院下午召開準備庭，施余興望及律師否認買票，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。圖／本報資料照

律師 台南 當選無效

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