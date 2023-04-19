台南山地原民議員涉賄被提當選無效 律師重申不是買票

台南市山地原住民市議員施余興望被控，涉嫌以每票6千元至1萬5千元價向選民賄選，檢方依投票行賄選罪嫌起訴，並提當選無效之訴，台南地院下午就當選無效之訴，召開準備庭，施余及律師否認買票，提供其競選團隊保險契約，指交付款項為競選活動費用，不是要買票。

施余興望等人被控違反公職人員選罷法案，台南地院本周一召開準備庭，另當選無效之訴，下午也開庭審理，施余興望在律師陪同下出席，但對審判長提問，均由律師代為發言。

面對檢方起訴內容，律師對其用詞有異議，認施余興望交付目的不是要買票，對其事實陳述要求改採中性字眼。律師主張，相關證人筆錄記載與其原意不符或過於省略，指交付證人款項是競選活動費用。律師也提交競選團隊保險契約佐證。

檢方認為，鍾姓證人證詞與先前所述不同，認他去年11月10日討論到車馬費一事不可採。其餘辯論時表示意見。

律師認為，施余興望當時確實是交付車馬費，絕非買票的錢，勘驗其調查及偵查筆錄，內容相符，證人在地院陳述是可以採信的。