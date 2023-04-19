假釋犯停車場槍殺2人五度判死 「生死辯」律師：他沒有殺紅了眼

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭行言詞辯論程序，檢辯雙方針對陳的犯行是否為情節最重大之罪、是否有不得判死的理由等爭點辯論，庭末諭知5月2日下午2點半宣判。

最高法院今言詞辯論3項法律爭點，包括陳福祥犯行是否為公政公約中「情節最重大之罪」，其二是更三審判決對於陳福祥犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處，其三是陳福祥犯罪具體情節有無不能判處死刑的理由。

陳福祥委任律師黃照峯指出，陳福祥和蔡鎧陽等人是因交易毒品而在峨眉停車場見面，陳當時有揮手示意蔡鎧陽不要靠近車輛，意味陳並非預謀殺人，也不是漫無目的濫殺無辜，不屬於情節最重大之罪。

律師表示，陳福祥是誤認蔡鎧陽開車門欲取槍枝，才開槍槍殺蔡鎧陽，陳本就沒有殺害蔡鎧陽的犯意，也不是無差別殺人，「他沒有殺紅了眼」，且陳願意配合修復式司法，鑑定報告也稱陳並非完全沒有教化可能性，若判處無期徒刑，陳服刑滿25年出獄已是近七旬之人，更三審科刑過重，盼最高法院撤銷發回更審。

最高檢察署檢察官蔡瑞宗認為，陳福祥槍殺蔡宗育後，本可以逃離現場，卻見蔡鎧陽重返現場而生殺人動機，且蔡鎧陽當時未穿外套、沒有帶武器，陳卻直接槍殺殺害，手段殘忍，屬於故意殺人，符合情節最重大之罪。

蔡指出，更三審判決已審慎再三，充分考量相當多的量刑因子，陳福祥曾因案入監服刑10年，經監所長久教化輔導，但出獄不到一年著手處理毒品案件，殺人後還抽空取款，已達求其生而不可得的程度，盼最高法院維持死刑判決，讓案件早日定讞。