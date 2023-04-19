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嘉縣前文觀局長撞外送員「60萬和解」談不攏 判3月獲緩刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣前文化觀光局長許有仁（今年退休）在2021年8月間開車行經中埔鄉時，與外送員黃姓女子機車發生車禍，黃女受有骨折、韌帶斷裂等傷害，因雙方未達成和解，許有仁被依過失傷害簡易判決3月，得易科罰金，檢方及許都不服上訴，二審維持原判，但許獲判緩刑2年。

2021年8月8日中午，時任嘉義縣文觀局長許有仁開者私家車經過中埔鄉中華路欲轉向後庄39巷時，與對向外送員黃女機車發生車禍，黃女當場倒地不起，許有仁在現場協助報案、聯絡救護車，在警方到達後也表明自己是肇事車主，黃女送醫後有右側股骨幹閉鎖性骨折、右足距骨閉鎖性骨折、右側踝關節骨折脫位及韌帶斷裂等傷害。經車禍事故鑑定，許有仁左轉彎車未禮讓對向直行車先行為肇事原因，機車未注意前車狀況為肇事次因。事後許有意以60萬餘元和解，但雙方對於賠償金額沒有共識未能和解，檢方提起公訴，許有仁經簡易判決犯過失傷害罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢方認為黃女受傷不輕，雙方又沒有和解，賠償損失，判決太輕。許有仁也表示有誠意和解是雙方對賠償金額沒有共識才未能和解，他犯後態度佳，素行良好，又符合自首減刑規定，請求較輕之刑並給予緩刑宣告。

二審法官審理後作出判決，許有仁緩刑2年，其他上訴駁回。不得上訴。

前嘉義縣文化觀光局長許有仁（右）在2021年間開車行經中埔鄉時，與外送員黃姓女子機車發生車禍。記者李宗祐／攝影
前嘉義縣文化觀光局長許有仁（右）在2021年間開車行經中埔鄉時，與外送員黃姓女子機車發生車禍。記者李宗祐／攝影

骨折 外送員 車禍

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