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成立逾10年 竹東軟橋犯罪被害人保護據點助重啟人生

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於新竹縣竹東鎮軟橋的犯罪被害人保護據點「爐哥窯烤披薩屋」，成立已超過10年，幫助了許多「馨生人」（犯罪被害人）走出傷痛陰霾，高檢署檢察長張斗輝今天前往拜訪，感謝同為馨生人的許興爐努力經營據點，讓其他馨生人有勇氣重啟人生。

馨生人許興爐，人稱「許爸」，目前在竹東軟橋經營窯烤披薩，假日時讓遊客可以品嘗咖啡、窯烤麵包、披薩而成為當地知名景點，但許爸過去就曾因妻子遭遇車禍不幸喪命，讓他一夕之間成為犯罪被害人。

原本窯烤披薩所在的小木屋，是許爸為了妻子特別搭建的園藝工房，沒想到因為一場車禍意外奪走愛妻性命，讓許爸也一度消沉，並塵封園藝工房2年，直到犯罪被害人保護協會新竹分會主任陳宛青帶領志工清理廢棄的園藝工房，並陪著許爸從悲傷中走出，才成立了竹東犯罪被害人保護據點。

張斗輝讚許爸經營的據點有獨特的溫暖氛圍，是很好的情感交流空間，更表示「這樣的犯罪被害人保護據點模式值得推展到全國各分會」，新竹分會的「巨城馨生市集」同樣是很好的學習標竿，提供給全國馨生人來新竹巨城展售自營商品。

新竹地檢署表示，犯罪被害人保護協會新竹分會歡迎民眾若有需要諮詢犯罪被害人保護服務，可以到竹東軟橋爐哥窯烤披薩屋，除了一邊了解保護服務，更可在許爸的窯烤披薩香中，獲得重啟人生的勇氣。

許興爐（後排左3）10年來幫助許多心碎的馨生人或疲憊的旅人走出陰霾。圖／新竹地檢署提供
許興爐（後排左3）10年來幫助許多心碎的馨生人或疲憊的旅人走出陰霾。圖／新竹地檢署提供

新竹 披薩 園藝

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