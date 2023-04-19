詐團4成員騙248萬判無罪 更一審指警M化車無證據能力：沒法源

男子陳名煒、陳俊佑和曾宛榆、魏秉良姊弟被控組詐騙集團，北市警方8年前出動M化車定位，破獲桃園龍潭機房，4人被訴恐嚇取財罪。一審認為Ｍ化車干預人身自由，本案即便承認證據能力，搜索、扣押證據也不足認定有罪，判無罪。二審認為M化車合憲改有罪。最高法院撤銷，更一審今駁回上訴，被告無罪確定。

台灣高等法院更一審開宗明義指出，警方使用「M化車」偵測目標手機位置所取得的直接證據，欠缺法律授權，違反法定程序，無證據能力。更一審指出，M化車是利用「虛擬基地台」，透過已知IMEI或IMSI，藉M化車與目標設備之間訊號連結，進而定位目標設備，藉此定位偵查對象。偵查機關為追訴犯罪，干預憲法保障人民基本權的蒐集、保全犯罪證據作為，依強制處分法定原則，應有法律授權，而M化車是在手機持用人不知情的狀態下，秘密蒐集、處理截取手機識別碼位置資料，予以定位、追蹤，以精確掌握手機持用者所在位置，屬干預人民隱私權及資料自主權的強制偵查作為。

更一審表示，我國尚未制定科技偵查法或相關法令依據，警方使用M化車偵測目標手機位置所取得的直接證據，欠缺法律授權，依刑事訴訟法第158條之4規定，違反法定程序，無證據能力。

但巧合的是，高院前審合議庭也是援引刑事訴訟法第158條之4，認為歹徒持續施詐，為了揪出歹徒，警察費盡心力，若認為M化車的證據能力有疑，依據刑事訴訟法第158條之4合理權衡，具有證據能力，才改判4人有罪。

本案源於陳等4人被控與余善暐（另案審結）向男子鄭志強等人收購行動電話SIM卡當人頭門號，再以曾宛榆姊弟的龍潭居所為機房，2015年4、5月間以人頭門號聯繫鄭姓婦人等5人，謊稱她們的小孩涉入毒品糾紛遭綁架，要求交付贖金。其中3名婦人信以為真，共交付248萬「贖款」，檢察官認為陳等人犯刑法恐嚇取財既遂、未遂罪。

更一審表示，本件警方使用M化車僅是偵查方法之一，在報請檢察官指揮時，還依據卷內通聯紀錄、現場觀察等其他蒐證資料，據以聲請搜索票，桃園地方法院核准，警方依法院准許、核發的搜索令狀執行搜索、扣押，所取得的證據就證據使用禁止的放射效力而言，與M化車的連結相對薄弱，應認警方合法搜索所得證據，都有證據能力。

不過，依卷內證據，被害人確遭同一集團成員以人頭門號聯絡，但行動電話基地台所得接收者，是基地台位址附近一定範圍內的訊號，無法精確特定通話者定點位置，本件僅憑卷內基地台位址，不足以認定犯案機房就是曾宛榆姊弟住處，且犯罪時間距警方搜索已隔數10日，即使4人在搜索時在屋內，也無法直接認定案發時「同時在此」。