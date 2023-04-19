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清潔員踩空骨折 法官認高市拖延致國賠逾期判賠24萬

中央社／ 高雄19日電

高雄一名清潔隊員踩空樹洞骨折向養工處聲請國賠，但一審因請求時效逾期敗訴，隊員上訴指對方拖時間，因信賴政府案發後沒立即提起訴訟。法官認定違反誠信原則，判賠24萬定讞。

高雄地方法院審理時，高雄市政府工務局養護工程處辯稱清潔隊員曾接受教育訓練，因此工作前應先查探工作環境是否安全，但清潔隊員民國108年1月間摔傷，109年10月21日以書面求償後，卻遲至110年9月23日才提起訴訟，因此請求權已逾國賠法2年請求時效，市府可拒絕給付等，一審簡易庭據此判隊員敗訴。

不過，清潔隊員上訴至二審時抗辯，請求時效逾期的原因是因過程中養工處曾和他先召開2次協調會，但協調會時程拖太長，導致太晚提出國賠，認為自己信賴政府處理才未馬上提起國賠訴訟，養工處根本故意拖時間害其國賠請求時效逾期。

法官審理後認為，養工處在雙方協調會期程違反誠信原則，且市府雖提出相關管理維護文件，但僅能證明進行過14次「修剪草坪」工作，而非「填補坑洞」工作，加上周圍也沒設置警示標誌或圍籬，確實有管理疏失。

二審高雄地方法院法官認為，清潔隊員上訴理由有理，據此判決養工處應賠償新台幣24萬多元，全案定讞。

判決指出，這名環保局前鎮區清潔隊員108年1月間上午8時多在台糖停車場外人行道撿拾垃圾時，因踩空草皮覆蓋的樹洞跌倒骨折，109年據此聲請國賠求償27萬多。

國賠

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