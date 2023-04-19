嘉縣某公所男職員強吻女同事 嘉院判6月徒刑

嘉義縣某公所蔡姓職員遭控去年9月間在車內強吻並撫摸女同事胸部，女子試圖推開，蔡男仍不罷手。警據報偵辦，檢方依強制猥褻罪嫌起訴，嘉義地院判處6個月徒刑。可上訴。

嘉義地檢署起訴書指出，40歲蔡男在嘉義縣某公所擔任職員，去年9月22日傍晚駕車至公所不同單位的女子住處樓下，以感謝女同事曾經幫忙為由，邀約一起用餐。

當天晚餐後，蔡男駕車載送女子返家途中，將車輛停在一處路邊停車格，先牽住女同事左手，並拆掉她的口罩、強吻嘴巴，再強行以左手揉捏胸部，女子試圖推開蔡男，並說：「你冷靜，讓我下車」等話，蔡男仍重複強吻及撫摸胸部行為得逞。

案發後，受害女同事向其他女性友人哭訴遭男同事強制猥褻，過程違反她的意願且內心恐懼，後來才向警方報案。

起訴書表示，檢方透過雙方的LINE對話紀錄比對，女子對蔡男積極示好的言詞不置可否，也未正面回應，雙方並無交往，且女同事詢問案發相關事實，蔡男均避而不答。

另外，對於女同事提告後，蔡男還試圖哄騙她簽立撤回告訴狀，證明蔡男做賊心虛，檢方偵結，依強制猥褻罪嫌起訴，因蔡男為公務機關職員，熟知相關法律知識，犯後不斷狡辯且態度不佳，建請從重量刑。

嘉義地方法院發布的簡易判決書指出，審酌蔡男為逞一己性慾而犯案，行為手段侵害女同事的性自主權，且造成心靈受創，惟因其女同事無和解意願，雙方未和解，因此，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。