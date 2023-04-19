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滑平板驚見女女擁吻 妻辯閨密 夫不信告上法院

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

去年新冠肺炎疫情嚴重，全國多所學校實施線上遠距教學。桃園一名陳姓男子為了孩子上課，去年5月向其妻王姓女子商借平板電腦，意外王女發現出軌，而且對象還是一名廖姓女子，怒向2人求償60萬元；王女雖稱廖女是閨密，強調2人僅互動親密無性行為，沒侵害丈夫權益，但說法未被採信，最後被桃園地院判與廖女賠償丈夫12萬元。

陳男興訟指出，他與王女結婚11年並育有2子，原本婚姻美滿，但自從王女上班認識廖女後，一切就變了樣。王、廖2人不僅牽手一同出遊，還有親吻等親密行為，明顯逾越一般男女正常交往分際，侵害其配偶權事證明確，因此求償60萬元精神撫慰金。

王、廖2人否認侵權，辯稱當初雖有授權陳男使用平板，但授權範圍僅限子女教育使用，陳男擅自輸入密碼打開與手機同步的雲端相簿，觀覽並翻拍2人互動照片，已侵害王女人格及隱私，其翻拍照片應無證據能力；此外，王女還說廖女是工作認識的摯友，雖有親吻、牽手等行為，但均屬女性密友間表達極度友好的舉動，而且2人未發生性行為，應不構成侵權。

法院調查，王、廖不僅互動親密，照片還可見2人多次嘴對嘴親吻，甚至還附有「老公我愛你」等文字，顯非單純同性友誼。另外，王女雖稱平板僅授權子女教育使用，但王女未就此部分提出任何證據，因此無法採信，全案最後依親權情節和雙方經濟狀況判賠12萬元。

陳姓男子借妻子平板給小孩上課，意外發現女女擁吻照片，才知妻子出軌。示意圖／Ingimage
陳姓男子借妻子平板給小孩上課，意外發現女女擁吻照片，才知妻子出軌。示意圖／Ingimage

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