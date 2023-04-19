何志偉告加重誹謗 王世堅：濫用司法很不好

民進黨立委莊瑞雄昨天指述同黨立委何志偉「講假話」。何志偉今天到士檢提告莊瑞雄、台北市議員王世堅加重誹謗罪；王世堅則回應，濫用司法很不好，希望到此為止。

民進黨台北市第2選區初選，由台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，引發各界關注。

莊瑞雄昨天陪同王世堅掃街，受訪時指述何志偉講假話、競選手法下三濫、參選不是為了民主、土地，並舉例若中國對台灣發動武力威嚇，立法院113名立委就只有何志偉不敢講「台灣與中國互不隸屬，敢打過來就誓死抵抗」。

何志偉指出，這是一場沒有誠信、道德底線的選舉，過去1個月的時間，對他的抹黑、造謠從來沒有停止過，不只影響選舉，也妨害名譽。

何志偉表示，莊瑞雄昨天發表的言論與事實不符，是子虛烏有、胡說八道，身為全國不分區立委，卻惡意抹黑，嚴重違反民主精神。

何志偉說，絕對捍衛台灣自由與民主繁榮，這些選舉奧步是人格的汙衊，過去從未攻擊過王世堅，包含因婚姻問題做偽證等事，但這次沒有各及道德、誠信，還自導自演來造謠，必須用司法捍衛清白及名譽。

對此，王世堅今天由市議員陳怡君陪同車隊掃街並回應，選區將進行民調，結束後希望大家有風度來幫助贏得初選的人，展現黨內團結，但認為何志偉要提告很意外，濫用司法很不好，希望到此為止。

王世堅表示，其他事情都可放下，但污辱、糟蹋我，比方說何志偉提告，一定反提誣告，因何提到的事情是胡說八道、選舉語言，沒道理，想告訴何志偉「別鬧了，省省吧」。

媒體詢問原本呼籲初選後團結的目前看法，王世堅則說，若何志偉提告，怎麼可能要呼籲團結，只是初選有必要這樣，何的相關紀錄太多，例如提告黨內前輩等，不能因財大氣粗就可為所欲為，這是非常糟糕的事。

王世堅表示，何志偉不要再浪費司法資源，濫用司法資源濫用及製造抹黑新聞，這樣的人持續被縱容，「但碰到我，你就會踢到鐵板」。

王世堅指出，初選期間傳出抹黑圖卡都是何志偉自導自演，自己是最願意整合、團結的人，但顯然何的意圖不是這樣，否則怎會在今天提告，把提告當作選舉工具是最糟糕、莫名其妙的事。