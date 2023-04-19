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知名靈骨塔業者遭索億餘元塔位 南市檢警循線逮4嫌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

綽號水餃的施男涉嫌從3年多前多次恐嚇南市某知名靈骨塔業者未果，上月持續帶領施姓、葉姓、范姓3人恐嚇索取市價1億2000萬元塔位，揚言若不從將動手處理。經被害人報警，檢警昨拘提4人，警詢後依恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，施男在2020年5月起，多次致電南市某知名靈骨塔業者總經理及董事長要求回電未果，今年3月16、17日，更偕同上述3男稱曾相助該中心籌建靈骨塔土地變更、取得及申請執照等事宜，要求兌現吳姓被害人父親生前口頭允諾施姓2人共2000座納骨塔位，以市價每座約6萬元行情，估計價值為1億2000萬元。 被害人因畏懼上月報警。警方受理偵辦， 發現業者係合法經營，董監事會議紀錄或其他文書均無同意索取塔位情事。

經報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，昨持搜索票拘提施嫌等4人，檢警查出，以施嫌為首的暴力集團，係以亂槍打鳥，至各地將寫有成員姓名、聯絡電話紙條，向新建工程、開發中心或建築工地等等發送，意圖恐嚇或收取保護費，持續擴大查處。

南市警察局長廖宗山強調，警方嚴正法辦不法分子以非法恐嚇、暴力手段侵害合法企業危害社會治安，將戮力檢肅幫派、暴力等不法分子，強力壓制幫派氣焰 ，若有違紀將依法究辦，絕不寬貸。

知名靈骨塔業者遭索億餘元塔位， 南市檢警循線逮4嫌。記者謝進盛／翻攝
知名靈骨塔業者遭索億餘元塔位， 南市檢警循線逮4嫌。記者謝進盛／翻攝
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恐嚇 幫派 紙條

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