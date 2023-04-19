執法成效不彰？改裝車橫行 桃園挨批「飆仔天堂」

桃園改裝車噪音擾民嚴重，市府環保局今天到議會工作報告，眾多議員批評市府科技執法設備不足，夜間噪音已讓市民不堪其擾，桃園宛如「飆仔天堂」。環保局長陳世偉表示，今年桃園移動式聲音照相科技執法設備已增至12組，今年也規畫分2年編列經費繼續採購，將來根據民眾反應的熱點普設。

「桃園已經變成飆仔的天堂。」議員劉勝全、黃瓊慧、呂林小鳳、楊朝偉表示，桃園和八德深受噪音所苦，以桃園區為例，雖市府已在大興西路二段設噪音檢測站，但春日路、經國路一帶晚上仍常有改裝車飆車、製造噪音，八德區建德路、豐德路、仁德路噪音也嚴重影響居民生活品質，環保局的噪音專屬網站，執行成果卻停留在2019年，建議環保局設立固定稽查站，或增加稽查頻率。

議員凌濤表示，去年桃園總共執行237場科技執法，告發272輛次，今年也已執行159場次，密度增加兩倍，但仍有許多改管車持續製造噪音；環保局目前計畫分2年購入執法設備，實在緩不濟急，應加速運用「噪音基金」，今年內讓設備完整到位。議員黃婉如也建議，環保局應加強與經發局橫向聯繫，從源頭就應該阻止汽車行違法改裝車輛，才能根除噪音。

議員錢龍表示，蘆竹區包括中山路、吉林路、奉化路、忠孝西路、大竹路、中興路、南山路往大古山路都是噪音熱點，但科技執法告發數卻是掛零，成效令人質疑。議員蘇偉恩、陳瑛也直言，不只平地，許多遊客喜歡開車到復興區遊玩，車聲在原住民部落環繞，也讓居民無法忍受，呼籲環保局強化執法力度，除了呼籲增加固定式照相執法，也要提高驗車頻率。

陳世偉表示，目前桃園共有12座移動式測速照相，很多飆車族知道取締設備設置的地點後，就會刻意避開，不過設備設置地點的噪音確實減少；市府本來明年每一個行政區要有2組，但在眾多議員反映下，今年希望能增加預算，在民眾反映熱點普設相關設備。