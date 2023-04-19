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馬祖冒出11噸鮑魚空運來台 管碧玲：已展開偵查

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

民進黨立委洪申翰與民進黨連江縣主委李問接獲民眾檢舉，有總重11噸以上的活鮑魚自馬祖空運到台灣，懷疑繼龍蝦案後再傳鮑魚走私。海洋委員會主委管碧玲今天在立法院表示，海巡署得知相關情資後已開始偵辦，目前正和地檢署一起展開偵查。

洪申翰指出，馬祖並沒有鮑魚養殖產業，懷疑是否有特定不法走私集團，透過在馬祖「假放養鮑魚苗」當作障眼法，並作為跳板轉運至台灣。

管碧玲今天赴立法院內政委員會備詢前受訪表示，龍蝦是走私出去中國大陸，而鮑魚則是從中國大陸走私進來，如果都是同一個系統，這是非常嚴重的狀況。海巡署在獲得相關情資後，自2月開始已三度向地檢署報告，共同展開偵查。

李問表示，因無法釐清鮑魚來源，漁業署已函文提醒連江縣政府，應落實放養量申（查）報制度等，善盡管理地方產業責任，杜絕非法走私或洗產地等不法行為疑慮，以保護台灣養殖產業。

立法院內政委員會審查「海洋汙染防治法修正草案」等案，海委會主委管碧玲（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會審查「海洋汙染防治法修正草案」等案，海委會主委管碧玲（右）出席。記者邱德祥／攝影

馬祖 走私 海巡署

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