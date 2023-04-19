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清潔隊員踩空摔傷求國賠 高市府拖過時效...法院不甩判要賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前鎮區一名清潔隊員工作時踩空草皮覆蓋的樹洞，造成左外踝骨骨折、左踝扭傷併韌帶，隊員指控高雄市政府養工處沒做好養護，提國賠27萬741元，但養工處辯稱隊員求償已超過2年時效，不符國賠法規定，但法官發現是市府多次協調都沒結果，並非隊員錯過起訴時間，判市府應賠24萬243元。

判決指出，這名清潔隊員2019年1月4日上午8時10分許，在前鎮區金福路台糖停車場執行工作時，採到人行道草皮，結果撲空跌落草皮覆蓋的樹洞裡，當場動到在地上哀號。

隊員送醫後發現左外踝骨骨折、左踝扭傷併韌帶受傷、左下背疼痛等傷害，質疑市府養工處沒盡好養護責任，向市府提國賠共27萬741元。

高雄簡易庭審理時，法官發現隊員提國賠訴訟的時間為2021年9月23日，但依國賠法，女隊員請求權早在2021年1月就已消滅，因請求權超過消滅時效，市府進行時效抗辯時被法官採信，駁回女隊員訴訟，判市府免賠。

隊員不滿上訴，高雄市政府養工處不僅不認管理有疏失，還反指是女隊員沒有注意工作地方有無潛藏危險，才會受傷，再拿出女隊員起訴時間已超過2年消滅時效，以時效抗辯拒絕給付女隊員損失。

高雄地院行政庭審理時，法官發現樹洞直徑約30公分，深度約20公分，原本位置種植毛柿，但毛柿移植後並未填補，反而遺留樹洞在場，直到女隊員踩空時，周邊也沒有設置警示，可見市府並沒有善盡養護責任。

另外，對於市府主張的時效抗辯，法官也發現，雖然女隊員直到2021年9月才提起國賠訴訟，但早在她提告前，女隊員已在2020年10月就以書面向市府求償，依規定時效仍可視為不中斷。

法官認為，女隊員當時應該是認為市府有意繼續協商，才未立即向法院提告，直到2021年8月雙方協調仍無共識，市府才出具協議不成立證明書，市府時效抗辯違反誠信原則，不能依此拒絕給付。綜合事證，認定市府有疏失，判市府應賠女隊員醫療費、工作損失等合計24萬243元。

高雄市一名清潔隊員踩空人行道樹洞受傷，請求國賠時卻被市府稱已過時效，但法官發現是雙方協調不成，才超過2年消滅時效，認定市府有疏失判賠。翻攝自Google Map
高雄市一名清潔隊員踩空人行道樹洞受傷，請求國賠時卻被市府稱已過時效，但法官發現是雙方協調不成，才超過2年消滅時效，認定市府有疏失判賠。翻攝自Google Map

國賠 高雄市

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