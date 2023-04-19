烏來「溫泉大亨」侵占投資款判4年 3千萬犯罪所得遭沒收

號稱烏來「溫泉大亨」的新北市烏來區「巨龍山莊」溫泉會館負責人張銘義，被控挪用高氏兄弟投資款，台北地院審理，依業務侵占、行使偽造私文書2罪判張應執行有期徒刑4年，犯罪所得3000萬元没收。可上訴。

張銘義曾擁有4家溫泉會館，被稱為烏來「溫泉大亨」，「巨龍山莊」則是張銘義的起家店。

2015年「巨龍山莊」遭蘇迪勒颱風襲擊，張銘義急需資金修繕，自己與妻子高淑敏增資3000萬元，再與高氏兄弟簽約，請高氏兄弟出資3000萬元，事後，高氏兄弟發現錢轉入張銘義的個人帳戶提告。

台北地檢署2度偵辦不起訴張銘義夫婦，高氏兄弟都聲請再議，由台灣高檢署發回續查。