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烏來「溫泉大亨」侵占投資款判4年 3千萬犯罪所得遭沒收

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

號稱烏來溫泉大亨」的新北市烏來區「巨龍山莊」溫泉會館負責人張銘義，被控挪用高氏兄弟投資款，台北地院審理，依業務侵占、行使偽造私文書2罪判張應執行有期徒刑4年，犯罪所得3000萬元没收。可上訴。

張銘義曾擁有4家溫泉會館，被稱為烏來「溫泉大亨」，「巨龍山莊」則是張銘義的起家店。

2015年「巨龍山莊」遭蘇迪勒颱風襲擊，張銘義急需資金修繕，自己與妻子高淑敏增資3000萬元，再與高氏兄弟簽約，請高氏兄弟出資3000萬元，事後，高氏兄弟發現錢轉入張銘義的個人帳戶提告。

台北地檢署2度偵辦不起訴張銘義夫婦，高氏兄弟都聲請再議，由台灣高檢署發回續查。

檢察官第3度偵查認定，張銘義施用詐術，依法起訴他，至於張妻、即烏來觀光發展協會理事長高淑敏仍獲不起訴處分。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

兄弟 烏來 溫泉

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