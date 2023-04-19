八仙塵爆第一起團訟求償26億 玩色、瑞博判賠4億餘元 八仙樂園免賠

2015年八仙塵爆釀15死、471傷，消費者文教基金會協助塵爆受害者和家屬，二度提起團體訴訟。今天第一起團訟宣判，受害者人數共98人求償金額高達26億元。士林地方法院今判決，玩色、瑞博應賠償受害者共計4億588萬3316元；八仙樂園免賠。 2015年在八仙樂園舉辦的「彩色派對」發生粉塵燃燒意外，釀15死、4百多人受傷慘劇。圖／聯合報系資料照

消基會協助塵爆受害者和家屬二次提起團體訴訟，共計協助435人，求償金額高達99億餘元。其餘還有10多人委由律師提告損害賠償訴訟，近年已陸續判決。今日法院宣判第一起團訟案，玩色、瑞博應連帶給付3億1096萬2062元，玩色、瑞博應各給付4746萬萬627元懲罰性違約金，此團訟共賠償，4億588萬3316元。

八仙塵爆一周年，消基會協助98位受害者，對玩色創意國際有限公司呂忠吉、瑞博國際整合行銷負責人周宏瑋、及時任八仙樂園育樂股份有限公司董事長陳柏廷、總經理陳慧穎等7人提起消費者團體訴訟，要求26億546萬4888元損害賠償。消基會第二起團訟，在八仙塵爆二周年又替337名受害者再起團訟，提告求償72億9331萬1605元。

消基會律師吳榮達主張，八仙樂園出租提供「快樂大堡礁」舉辦彩色派對，此場地長約80公尺、寬35公尺，從淺到深1.5公尺的長方形游泳池，屬於建築法分類D1（低密度、人數少）泳池場地，卻因出租場地變成B1舞廳（密度高、人數多）粉塵閃燃雖僅40秒仍造成嚴重死傷，八仙樂園依消費者保護法規定應負賠償責任。

呂忠吉名下並無財產，僅有在監服刑微薄勞作金。士林地院定今年5月16日開庭審理。士檢統計，迄今已核發八仙塵爆案「被害人犯罪被害補償金」，已取得債權憑證的金額共4億9899萬3916元。

全案起源，2015年6月27日晚間，新北市八仙樂園發生塵爆釀死傷，玩色創意負責人呂忠吉租用八仙樂園內「歡樂海岸、快樂大堡礁」，售票4千多張舉辦彩色派對，輕忽色粉引發塵爆的危險性，當晚8時許在派對尾聲，工作人員為炒熱氣氛，在舞台上使用二氧化碳鋼瓶噴射色粉堆，舞台前方電腦燈吸入色粉，燈泡高溫表面引燃，舞池區瀰漫高濃度的粉塵雲，引發連環爆燃，參與者身陷火海，體無完膚，釀15人死亡、471人輕重傷。

此案件轟動社會，當年經全國467位心理師票選年度影響國人心理健康第一名新聞事件。八仙塵暴案刑事案件，檢方僅起訴呂忠吉1人（其餘人不起訴處分），經3年偵審於2018年定讞，依業務過失致死罪判刑5年確定，2019年1月入監服刑。