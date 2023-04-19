影／調查局第59期結業 蔡英文勉勵調查局新血三點期許
法務部調查局今日上午在調查局本部，舉行第59期結業典禮，由蔡英文總統親自主持，與會的情治首長包括國安會祕書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官周廣齊等人。
蔡英文總統致詞時表示，近年來面臨嚴峻的認知戰、複合式的網路攻擊以及商業祕密竊取等行為，讓調查局工作更加吃重，她勉勵117位調查局新血三點期許，要堅守民主法治，維護人民權益、即時掌握世代脈動，精進專業知識、落實嚴謹紀律及行政中立。
調查局59期結訓學員共 117人，受訓學員除有憲兵現役軍官隨班附訓之外，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，且有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，還有2名空姐轉換跑道，投入調查局行列。
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