影／調查局第59期結業 蔡英文勉勵調查局新血三點期許

法務部調查局今日上午在調查局本部，舉行第59期結業典禮，由蔡英文總統親自主持，與會的情治首長包括國安會祕書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官周廣齊等人。

蔡英文總統致詞時表示，近年來面臨嚴峻的認知戰、複合式的網路攻擊以及商業祕密竊取等行為，讓調查局工作更加吃重，她勉勵117位調查局新血三點期許，要堅守民主法治，維護人民權益、即時掌握世代脈動，精進專業知識、落實嚴謹紀律及行政中立。