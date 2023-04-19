學霸棄空姐、外商 隨姊腳步改任調查官 處長父親親傳經驗

調查官59期結業典禮今天舉行，本屆調查官背景多元，但最亮眼的仍是兩位從優雅空姐轉考調查局的正妹黃詠軒、洪婕琳，其中黃詠軒是台南女中、交大電機的學霸，而洪婕琳家世更不簡單，其父為調查局國家安全調查處長洪慶裕，姊姊也任職於台北市調處，是標準調查官世家。

黃詠軒、洪婕琳是調查局首次出現空姐調查官，黃詠軒知性、內斂，洪婕琳優雅、甜美。黃詠軒大學畢業後，考上長榮空服員，飛了7年後決定投入嚮往的情報工作，改考調查官。而洪婕琳也是先當了空姐多年，又轉往外商任職，最後在父親和姊姊的薰陶下，對調查官維護國家安全、維持社會安定的工作產生興趣。