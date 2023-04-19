情緒不佳毆打、咬傷2歲女兒 男子判刑8月確定

高雄市張姓男子照顧2歲女兒時，疑因情緒不佳，被控毆打女兒並咬出多處傷痕。高雄高分院依妨害幼童發育罪判刑8月。最高法院今天駁回上訴確定。

判決指出，張男與妻子、2歲女兒同住於高雄市新興區住處，夫妻輪流照顧女兒。民國108年4月2日至4月14日間，張男疑因情緒不佳，在住處以「不求人」毆打或以牙齒嚙咬方式持續凌虐女兒，致女兒全身有多處瘀傷及咬痕。

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心接獲通報介入並報警處理，發現女童眼神呆滯，無任何情緒起伏，不哭不鬧，即使張男夫婦經調查後離開派出所時，女童也沒有任何不捨或哭鬧等情緒反應。

高雄市社會局將女童安置到寄養家庭，女童於安置初期對於成年男性會有畏懼心理及閃避行為的人際退縮反應等情況，經安置1個月後，即與寄養家庭成員互動良好，有比較多的笑容及反應，語言發展狀況持續進步。

張男到案後坦承犯行，辯稱自己不懂得怎麼照顧女兒才這樣做。高雄地方法院簡易庭原本依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處張男6月徒刑，得易科罰金，檢察官認為判決太輕提起上訴，高雄地院改依妨害幼童發育罪判刑8月。

張男以女兒目前發育、精神狀況良好，希望從輕量刑，讓一家團圓為由提起上訴。高雄高分院認為，張男在案發後面對親子探視、被害人寄養狀況等事宜均採消極被動的態度，難以看出有深切反省，駁回上訴。最高法院今天再駁回上訴確定。