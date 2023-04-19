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高雄少女私密照外流被同班同學模仿 男同學霸凌1理由無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名高中少女拍下一張全裸遮胸的跪姿照，結果被同學轉傳後，在拍攝畢業紀念冊時，陳姓同學甚至將少女撩人姿勢取名為「心痛」，號召多名同學一起模仿合照，氣得少女對陳男提告妨害名譽，高雄地院審理後，法官認為「心痛」非粗鄙動作，沒有貶損少女評價，判陳男無罪。

判決指出，陳男與少女就讀同一所高中，2021年10月間，陳男從江姓同學手機裡看到少女的私密照片，少女用右手遮住上半身胸部，採跪姿入鏡。

陳男看完少女的動作後，在班上帶頭模仿，還將動作取名為「心痛」，不時就在少女面前演出，同年12月間，班上拍攝畢業照時，陳男號召多名同學一起擺出「心痛」姿勢，形同霸凌女同學。

事後少女不再隱忍，氣得對陳男提告妨害名譽，檢方調查時，傳喚江姓同學作證，證實陳男確實２次號召同學模仿少女私密照姿勢，檢方偵結後，依妨害名譽將陳男起訴。

高雄地院審理時，陳男自稱是認為少女行為不檢點，想要讓少女難堪才會和同學一起模仿。

雖然陳男坦承行為是要讓少女難堪，但法官認為「心痛」的姿勢，並非粗鄙的舉動，並未造成少女人格及地位貶損。

法官認為，陳男嘲弄少女行為不成熟且舉止不當，也缺乏性別平等觀念，但刑法最主要是規範「最低限度的道德」，若將所有不適當、不道德的行為均納入刑法規範，不符合刑罰謙抑性的原則，因此認定構成要件不相當，判陳男無罪，

陳姓男同學模仿同班同學的私密照姿勢，法官認為未造成少女人格及地位貶損，判陳男無罪。示意圖／ingimage
陳姓男同學模仿同班同學的私密照姿勢，法官認為未造成少女人格及地位貶損，判陳男無罪。示意圖／ingimage

妨害名譽 提告

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