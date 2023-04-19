男懷疑女友與前夫藕斷絲連 在她床下放錄音筆判拘役

歐姓男子懷疑女友與前夫藕斷絲連，前年8月2日將2支錄音筆，放在女友住處及臥室床架下竊錄，10日取出錄音筆，當面撥放錄得內容給女友聽，女友憤而提告。一審認無法證明已成功竊錄其私下活動或言論認無罪，但二審認歐指已刪除檔案且簽立保密切結書，改判拘役50日。

歐男辯稱，因女方一直欺騙他當時處於未婚狀態，他懷疑女方並未離婚，不想介入他人婚姻，才裝設錄音筆想證明女方已婚。他說，他將錄音筆取出後，並未在女方面前播放錄音內容，這2支錄音筆並無播放功能，也無喇叭。

律師表示，歐男是為了蒐集告女方案發當時有配偶卻與歐男交往，想以此為由與女方分手，才藏錄音筆想竊錄女方談話，證明女方向歐男謊稱已與配偶離婚不實，並非無故。

歐男事後還與女方在Line對話中提及「我也刪掉錄音了、那只是要跟你證明，讓你不要再欺騙我了、你也可以問xx，被我錄音了，你要怎麼辦？」他在警詢也自白「我已經得到我要的事實，留下沒有意義，所以丟掉了」。

女方指出，錄音筆錄到她跟前夫的對話，都是一些生活雜事，歐曾經播放給她聽過，只有聽到她跟前夫講話的聲音約有3、4秒，她很生氣，就叫他拿走。她說，當下太生氣，她當然不可能聽完全部內容。

然而，雙方為此簽立保密切結書，內容記載「立切結書人甲方歐xx願遵乙方xxx保密規定，對檔案上保管與知悉之個人資料相關文件應負完全保密之責，不得將之洩漏、複製、竄改或以其他形式交付予任何第三者或散布猥褻威脅...」等語。

律師說，雙方簽署切結書僅是互不追究，女方不追究歐男放置錄音筆行為之意，歐男基於息事寧人，避免女方騷擾歐男配偶，縱使切結書所載並非事實，歐男仍願簽訂切結書以盡快結束2人關係。

台南高分院認為，依卷內各項證據資料顯示，歐男在女方住處裝設錄音筆，已成功錄得女方與他人間之非公開談話，歐男行為並非僅止於未遂，而是無故以錄音竊錄他人非公開談話。