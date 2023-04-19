狠父拿「不求人」虐打2歲女兒 牙齒啃咬留下難消的咬痕判入獄定讞

張姓男子5年前因情緒不佳，多日手拿「不求人」毆打2歲親生女兒，還用牙齒咬女兒的臉頰、腿部、手臂、屁股，留下多處咬痕和瘀傷，最高法院依妨害幼童發育罪判刑8月定讞。

張平時和女兒住在高雄市，和配偶輪流照顧孩子的生活起居，他只因情緒不佳，2019年4月2日至14日在家拿不求人毆打、牙齒嚙咬女兒全身，多日持續凌虐導致女兒全身多處瘀傷和咬痕，且對外界反應冷淡、面對成年男性也會退縮，社會局接獲通報介入處理。

張坦承犯行，一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，二審認為張持續虐打小孩，更嚙咬孩子手腳、臀部、背部，顯然不是管教子女的手段，且咬痕沒有於短時間褪去，仍成傷殘留在女兒身上，可見力道之大。

二審指出，張把女兒作為發洩情緒的對象，還稱犯罪動機是「我是不懂得怎麼照顧女兒才這樣做」，不足採信；女兒案發當日，眼神呆滯，無任何情緒起伏，不哭不鬧，即使張和配偶調查後離開派出所，女兒也沒有任何不捨或哭鬧反應。

二審指出，安置初期女兒對成年男性會有畏懼心理及閃避行為，安置1個月後，與寄養家庭成員互動良好，肢體表現、人際互動狀況自在，也有比較多的笑容及反應，語言發展狀況持續進步，足證張不人道施虐後，女兒受有身心創傷進而妨害發育。