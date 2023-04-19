快訊

啦啦隊爆紅讓職棒比賽變質？他點出球賽「本質迷」的盲點

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情43噸巴沙魚囤過期 台中江小魚改標再賣 負責人夫妻遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江小魚酸菜魚火鍋囤積大量過期巴沙魚（鯰魚），負責人楊姓、戴姓夫妻為降低損失，竟將過期1年多魚貨以改標、撕掉日期方式賣給加盟店，導致部分消費者吃下肚，檢方指揮衛生局、警方搜索，查扣包括已改標、未改標的巴沙魚共43公噸，依偽造文書罪嫌起訴2人。

檢方起訴指出，楊男（53歲）、戴女（47歲）分別是香椒、威晶公司負責人，同時負責江小魚酸菜魚經營、連鎖、食品銷售等，2人2018年1月至2020年1月陸續以威晶名義從越南進口巴沙魚冰存冷凍庫。

由於該批巴沙魚製造日期分別為2019年2月至11月，保存期限2年，各自在2021年2月至11月過期，但因新冠疫情影響，造成進口的4809箱共4萬8090公斤的巴沙魚無法在保存期限內賣完。

楊、戴為避免損失，2022年10月起將已經過期的972箱巴沙魚運送到公司小冷凍庫，命員工將變造過僅寫有「保值期：24個月」標籤覆蓋貼上原產標，或是直接將原本的保存期日欄位撕毀，再將其中281箱賣給台中、彰化、南投及台南等4間加盟店，詐得近30萬元。

台中市衛生局今年初獲報，由檢方指揮衛生局、保七警方1月16日前往搜索，查獲尚未改標的過期魚貨3837箱、已該標過期魚貨471箱，總共4萬3080公斤，另還有已經送往牧場、養殖場報廢作飼料的未改標過期魚貨501箱。

檢方訊時，楊男均坦承犯行，表示其他加盟店業者都不知道買來的是過期巴沙魚，戴女也稱和先生一同改標販售，另包括加盟業者、貨運司機及員工也都出面指證。

台中市食安處稽查過程，也當場在其倉庫發現魚貨上原有英文標籤，後被人用中文標籤覆蓋貼上，或是保存期限被撕掉等。

檢方以楊、戴同時涉犯行使變造私文書、販賣虛偽標記商品及詐欺取財等數罪，因想像競合，從重依行使變造私文書罪嫌起訴2人。

江小魚酸菜魚被查獲囤積大量過期巴沙魚，部分還改標賣給加盟店，檢方依偽造文書起訴負責人夫妻。圖／報系資料照
江小魚酸菜魚被查獲囤積大量過期巴沙魚，部分還改標賣給加盟店，檢方依偽造文書起訴負責人夫妻。圖／報系資料照
江小魚酸菜魚被查獲囤積大量過期巴沙魚，部分還改標賣給加盟店，檢方依偽造文書起訴負責人夫妻。圖／報系資料照
江小魚酸菜魚被查獲囤積大量過期巴沙魚，部分還改標賣給加盟店，檢方依偽造文書起訴負責人夫妻。圖／報系資料照

衛生局 台中市 飼料

延伸閱讀

20年前爆料不實緋聞傷害台視前主播劉佳佳 「她」逃過刑責

苗栗龍鳳漁港改建計畫 新建魚貨直銷中心等共5.4億元

內湖家外遭連開15槍 前製作人曝慘案過程嘆：生活單純未與人結怨

資深警曝槍手逃亡計畫「3關鍵」 內湖槍擊案偵辦遇瓶頸

相關新聞

八仙塵暴第一起團訟求償26億 玩色、瑞博判賠4億餘元 八仙樂園免賠

2015年八仙塵爆釀15死、471傷，消費者文教基金會協助塵爆受害者和家屬，二度提起團體訴訟。今天第一起團訟宣判，受害者...

學霸棄空姐、外商 隨姊腳步改任調查官 處長父親親傳經驗

調查官59期結業典禮今天舉行，本屆調查官背景多元，但最亮眼的仍是兩位從優雅空姐轉考調查局的正妹黃詠軒、洪婕琳，其中黃詠軒...

高雄少女私密照外流被同班同學模仿 男同學霸凌1理由無罪

高雄一名高中少女拍下一張全裸遮胸的跪姿照，結果被同學轉傳後，在拍攝畢業紀念冊時，陳姓同學甚至將少女撩人姿勢取名為「心痛」...

男懷疑女友與前夫藕斷絲連 在她床下放錄音筆判拘役

歐姓男子懷疑女友與前夫藕斷絲連，前年8月2日將2支錄音筆，放在女友住處及臥室床架下竊錄，10日取出錄音筆，當面撥放錄得內...

狠父拿「不求人」虐打2歲女兒 牙齒啃咬留下難消的咬痕判入獄定讞

張姓男子5年前因情緒不佳，多日手拿「不求人」毆打2歲親生女兒，還用牙齒咬女兒的臉頰、腿部、手臂、屁股，留下多處咬痕和瘀傷...

打詐卻無法源政府怎解釋？警用M化車抓詐騙集團法院判「無罪」

檢方辦案利器「M化車」無證據能力！男子陳名煒、陳俊佑和曾宛榆、魏秉良姊弟被控組詐騙集團，北市警方8年前出動「M化車」定位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦