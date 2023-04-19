疫情43噸巴沙魚囤過期 台中江小魚改標再賣 負責人夫妻遭起訴

台中江小魚酸菜魚火鍋囤積大量過期巴沙魚（鯰魚），負責人楊姓、戴姓夫妻為降低損失，竟將過期1年多魚貨以改標、撕掉日期方式賣給加盟店，導致部分消費者吃下肚，檢方指揮衛生局、警方搜索，查扣包括已改標、未改標的巴沙魚共43公噸，依偽造文書罪嫌起訴2人。

檢方起訴指出，楊男（53歲）、戴女（47歲）分別是香椒、威晶公司負責人，同時負責江小魚酸菜魚經營、連鎖、食品銷售等，2人2018年1月至2020年1月陸續以威晶名義從越南進口巴沙魚冰存冷凍庫。

由於該批巴沙魚製造日期分別為2019年2月至11月，保存期限2年，各自在2021年2月至11月過期，但因新冠疫情影響，造成進口的4809箱共4萬8090公斤的巴沙魚無法在保存期限內賣完。

楊、戴為避免損失，2022年10月起將已經過期的972箱巴沙魚運送到公司小冷凍庫，命員工將變造過僅寫有「保值期：24個月」標籤覆蓋貼上原產標，或是直接將原本的保存期日欄位撕毀，再將其中281箱賣給台中、彰化、南投及台南等4間加盟店，詐得近30萬元。

台中市衛生局今年初獲報，由檢方指揮衛生局、保七警方1月16日前往搜索，查獲尚未改標的過期魚貨3837箱、已該標過期魚貨471箱，總共4萬3080公斤，另還有已經送往牧場、養殖場報廢作飼料的未改標過期魚貨501箱。

檢方訊時，楊男均坦承犯行，表示其他加盟店業者都不知道買來的是過期巴沙魚，戴女也稱和先生一同改標販售，另包括加盟業者、貨運司機及員工也都出面指證。

台中市食安處稽查過程，也當場在其倉庫發現魚貨上原有英文標籤，後被人用中文標籤覆蓋貼上，或是保存期限被撕掉等。