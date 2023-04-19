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打詐卻無法源政府怎解釋？警用M化車抓詐騙集團法院判「無罪」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

檢方辦案利器「M化車」無證據能力！男子陳名煒、陳俊佑和曾宛榆、魏秉良姊弟被控組詐騙集團，北市警方8年前出動「M化車」定位，破獲桃園龍潭機房，4人被依恐嚇取財罪起訴。一審認為Ｍ化車干預人身自由，排除Ｍ化車取得的詐團位置證據能力，判無罪，二審認為M化車合憲改有罪。最高法院撤銷，更一審今駁回上訴，被告無罪。

台灣高等法院更一審在宣判時直指M化車無證據能力，其他證據不足以證明4人有罪，因此維持一審判決。因被告一審、更一審都無罪，依刑事妥速審判法規定，檢察官上訴受拘束，他們幾乎是無罪確定。

政府全力打詐，近來還成立「打詐國家隊」，但這起案件歹徒被逮8年卻還沒定罪，「Ｍ化車」蒐證的適法性可見未被重視。偵查機關使用的M化偵查網路系統（M化車）是使功率可達範圍內的手機將其視為一虛擬基地台，藉此令手機向M化車註冊，此時截取手機序號、國際標準識別碼等資訊後再釋放回正常基地台。

曾宛榆（原名魏宛榆）4人和通緝中的余善暐被控共組詐騙集團，機房設在曾女住處，再打電話給被害人，謊稱他們的子女捲入毒品交易糾紛而遭綁票，索討贖金。有3名婦人上當，先後交付55萬、180萬、13萬元；其中，詐團為避免羅姓婦人對外求援，打了432通電話「占線」。

北市警大同分局獲報，調取被害人與犯嫌使用的門號分析，發現人頭門號通聯的基地台位置都位在特定幾個地址。2015年6月3日，警方向電信業者調閱資料、搭配M化車，鎖定曾女住處，6天後入內搜索、逮人。

但桃園地院援司法院釋字第689號解釋，認為憲法保障人民行為自由、生活私密領域不受侵擾及個人資料自主、隱私等權利，而M化車干預人民基本權，且無法律授權，違反法律保留原則。在排除M化車取得的資訊證據能力後，無法確認4名被告在「案發當時」是否確在「本案地址」內，全判無罪。

高院前審則認為釋字第689號曾對社會秩序維護法「使新聞採訪者之跟追行為受到限制，違憲？」作解釋，指法的闡述、適用不能只有人權保障的廣度，也須同時把握憲法高度。高院指隱私權保護非絕對，仍須與憲法保護的其他權利、追求的價值與公益要求綜合判斷，採用現代科技設備偵查犯罪，如未重大、不合比例地侵害隱私權，也沒超過社會容忍的界限，就符合該號解釋揭示的「符合憲法比例權衡原則」，改判4名年輕人有罪。

不過最高法院認為隱私權和資訊自主權是受憲法保障的基本權，國家基於公共利益有必要行使公權力干預人民隱私、資訊自主權，應明確透過法律規定，才符合法律保留原則、法治國標準。警方雖訂定「執行Ｍ化定位勤務作業流程」，但非立法機關授權訂定的法律，不得作為Ｍ化車的授權依據，撤銷、發回更審。

在更一審也認定M化車所取得的證據無證據能力後，等於宣告4名被告可望無罪確定，對政府打詐無疑是賞一記痛擊。

Ｍ化車全名「Ｍ化偵查網路行動電話訂位系統」，類似偽裝基地台，可精確掌握嫌疑人位置。圖／聯合報系資料照
Ｍ化車全名「Ｍ化偵查網路行動電話訂位系統」，類似偽裝基地台，可精確掌握嫌疑人位置。圖／聯合報系資料照

詐騙集團 基地台 隱私權

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