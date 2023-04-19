中資在台設公司挖角高科技人才 3嫌遭訴

中國聚力成公司首席財務長郭姓男子在台成立公司，從事半導體研發設計、測試，並挖角高科技人才。台北地檢署今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴郭男等3人。

檢方起訴指出，郭男於民國107年4月間，在中國成立聚力成半導體有限公司，並擔任首席財務長，公司總部設於重慶市江北區，在重慶及鹽城設有工廠，從事矽基氮化鎵及碳化矽基氮化鎵的研發和生產，以及相關技術的晶片設計、生產及封測。

郭男於107年9月間，指示下屬在新竹縣竹北市成立台灣聚力成公司，由陳姓業務主管及卜姓研發副總持股，郭男擔任登記負責人，但設立過程未經主管機關經濟部許可。

檢方表示，郭、陳、卜在台灣聚力成設立完成後，透過人力銀行網站、人脈介紹等管道，對外招募產品企劃管理、製程工程師、產品應用工程師等人員，並錄用多名高科技員工，藉此組建、管理研發團隊，在台灣違法從事人才招募、晶片研發設計等業務活動。

北檢認為，郭、陳、卜3人未經許可在台從事業務活動，涉嫌違反修正前台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項規定，今天依法將3人起訴。