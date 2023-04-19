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台中逆子自稱「國父」殺母50刀 二審認有病判18年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子曾患精神疾病，去年4月初向母討零用金未果，憤而持水果刀砍殺母親50刀致死，殺到刀刃彎折，陳姊隔天聯絡不上人，通知鎖匠開門，才知母親已死，陳落網時胡言亂語，自稱「國父」，一審認定陳有精神疾病，依殺人罪，判刑18年，令入醫療相當處所，監護5年，二審今宣判，駁回上訴。

一審去年審理時，經精神鑑定，認定陳男有情感性精神病、雙相情緒障礙症等狀況，犯行時受到精神病影響，依殺人罪判刑18年，因陳執刑完畢後，有極高可能再犯，另宣告執刑完畢後，令入醫療等相當處所，監護5年，全案上訴台中高分院後，今宣判駁回上訴，維持一審認定。

檢警調查，陳姓男子（40歲）過去患有雙向情緒障礙症就醫，與母親（62歲）同住在太平區的大樓內，陳母每周給陳1000元零用金，但陳常向母親索討超額零用金起衝突，除大聲指責外，還暴力相向。

去年4月1日晚間7時許，陳男因對母親不給零用錢心生怨懟，先持廚房水果刀，坐在客廳內等候，陳母當晚結束工作返家時前，先在大樓櫃台領包裹，曾向保全抱怨，兒子為討錢，已經大吵大鬧2天，當時保全建議「先不要上樓」。

陳母返家在廚房準備晚餐時，陳拿出水果刀吼叫，接著拿刀抵著母親脖子，造成多處銳器傷，隨後朝母親下顎刺入，陳母抵抗，陳再持刀再刺母胸、背、頸6刀，陳母因心臟、肺臟破裂倒地，陳不甘休，連續持刀往母頸、上背刺32刀，一共刺了50刀。

陳男犯後沒報警，反將凶刀丟進洗碗槽清洗，另將身上血跡洗清後，跑回臥室睡覺，任由母親倒臥在餐桌旁的血泊中。

陳姊在隔天中午聯絡保全前往查看，保全通知鎖匠開門，發現陳母已屍僵，陳則反鎖在臥房內，警方獲報到場後逮人，查扣涉案凶刀，刀柄、刀刃已經明顯彎折，陳在警詢時胡言亂語，自稱「國父」。

陳男在檢方訊問時，否認殺害母親，辯稱死者不是他的媽媽，還稱只有砍殺陳母4、5刀，沒有40、50刀之多，也否認自己有家暴紀錄，檢方偵結後依家暴殺人罪起訴。

台中市陳姓男子去年4月間砍母親50刀致死，台中高分院今宣判，駁回上訴，維持一審判刑18年刑度。圖／本報資料照
台中市陳姓男子去年4月間砍母親50刀致死，台中高分院今宣判，駁回上訴，維持一審判刑18年刑度。圖／本報資料照

保全 殺人 廚房

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